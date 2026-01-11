Bevor Real Madrid am Sonntagabend im Supercopa-Finale auf den FC Barcelona trifft, hat der vereinseigene TV-Sender Real Madrid TV Stimmung gegen die Schiedsrichter der Partie gemacht.
“Duo aus einem Horror-Film”: Real Madrid TV feuert gegen Clasico-Schiedsrichter
Bei Reals TV-Sender standen vor allem der Hauptoffizielle Jose Luis Munuera Montero und VAR-Referee Daniel Trujillo Suarez im Mittelpunkt der Attacken. Die Kommentatoren nannten die beiden ein "Duo aus einem Horror-Film". Die Ansetzung von Montero ist dabei angeblich "besorgniserregend".
Als Grund führen die Königlichen auf, dass der Schiedsrichter schon mehrfach durch "grauenhafte Leistungen mit einer Vielzahl von Fehlentscheidungen gegen Real" aufgefallen sei. Für sie ist Montero ein "Sohn von Negreira". In dem aktuell auch wieder hochkochenden "Negreira-Skandal" wird dem ehemaligen Vizepräsidenten des spanischen Schiedsrichter-Ausschusses, Jose Maria Enriquez Negreira, vorgeworfen, zwischen 2001 und 2018 mehr als sieben Millionen Euro an Zahlungen vom FCB erhalten zu haben. Reals Präsident Florentino Perez sprach vom "größten Skandal in der Geschichte des Weltfußballs".
Besonders in Erinnerung geblieben ist den Hauptstädtern Monteros Platzverweis gegen Jude Bellingham Anfang 2025. In der Partie gegen CA Osasuna hatte der Schiedsrichter den Engländer nach einer vermeintlichen Beleidigung vom Platz gestellt. Bellingham sprach im Anschluss von einem "Kommunikationsfehler" und betonte, den Referee nicht beleidigt zu haben.
- Getty Images Sport
"Ganz eindeutig": VAR soll Real mehrere Elfmeter in einem Spiel verweigert haben
Montero hat dabei vor dem Finale schon regelmäßig Partien von sowohl Real als auch Barca geleitet. Barca hat dabei 18 von 28 Duellen für sich entschieden sowie vier Unentschieden und sechs Niederlagen gesammelt. In 22 Partien mit Montero an der Pfeife hat Real derweil 16 Siege verbuchen können. Hinzu kommen zwei Unentschieden und vier Niederlagen.
Real Madrid TV hatte es jedoch nicht nur auf Montero sondern auch auf den VAR-Verantwortlichen Trujillo Suarez abgesehen. Dieser hatte in der Partie gegen Osasuna Real nach Angaben vom RMTV "drei oder vielleicht sogar vier Elfmeter" verweigert. Drei Fehlentscheidungen seien dabei angeblich "ganz eindeutig" gewesen.
Es ist nicht das erste Mal, dass der TV-Sender vor einem Duell der Giganten Stimmung gegen die Schiedsrichter macht. Immer wieder werden vor den Duellen Zweifel an der Unabhängigkeit der Schiedsrichter gesät. Die Beziehungen zwischen Real und den spanischen Schiedsrichtern befinden sich nicht nur deshalb schon seit einiger Zeit am Tiefpunkt.
Die Sieger der Supercopa der letzten Jahre
- 2024/25: FC Barcelona
- 2023/24: Real Madrid
- 2022/23: FC Barcelona
- 2021/22: Real Madrid
- 2020/21: Athletic Club