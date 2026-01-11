“Duo aus einem Horror-Film”: Real Madrid TV feuert gegen Clasico-Schiedsrichter

Bei Reals TV-Sender standen vor allem der Hauptoffizielle Jose Luis Munuera Montero und VAR-Referee Daniel Trujillo Suarez im Mittelpunkt der Attacken. Die Kommentatoren nannten die beiden ein "Duo aus einem Horror-Film". Die Ansetzung von Montero ist dabei angeblich "besorgniserregend".

Als Grund führen die Königlichen auf, dass der Schiedsrichter schon mehrfach durch "grauenhafte Leistungen mit einer Vielzahl von Fehlentscheidungen gegen Real" aufgefallen sei. Für sie ist Montero ein "Sohn von Negreira". In dem aktuell auch wieder hochkochenden "Negreira-Skandal" wird dem ehemaligen Vizepräsidenten des spanischen Schiedsrichter-Ausschusses, Jose Maria Enriquez Negreira, vorgeworfen, zwischen 2001 und 2018 mehr als sieben Millionen Euro an Zahlungen vom FCB erhalten zu haben. Reals Präsident Florentino Perez sprach vom "größten Skandal in der Geschichte des Weltfußballs".

Besonders in Erinnerung geblieben ist den Hauptstädtern Monteros Platzverweis gegen Jude Bellingham Anfang 2025. In der Partie gegen CA Osasuna hatte der Schiedsrichter den Engländer nach einer vermeintlichen Beleidigung vom Platz gestellt. Bellingham sprach im Anschluss von einem "Kommunikationsfehler" und betonte, den Referee nicht beleidigt zu haben.