Der Fenerbahce-Coach gratuliert Erzrivale Gala zum Osimhen-Coup und verrät, was ihn am Stürmerstar stört.

José Mourinho kennt Victor Osimhen bestens aus seiner Zeit bei der AS Rom, als der nigerianische Stürmer für Ligakonkurrent SSC Neapel groß aufspielte. Nun wird man sich wieder über den Weg laufen, denn beide schlossen sich einem Traditionsklub in Istanbul an. In einem Interview fand Mourinho lobende Worte für Osimhen, verriet aber auch, dass ihm eine Eigenheit des Stürmers überhaupt nicht gefalle.

Article continues below

Article continues below