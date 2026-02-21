"Du kannst mich nur verletzen, wenn ich dich liebe": Albert Riera von Eintracht Frankfurt kontert Verbalattacken

"Wer? Sind das Fußballer?", reagierte der Spanier mit spöttischem Unterton auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen den FC Bayern München auf Harnik und Kruse. "Ich bin nicht hier, um jemanden zu kritisieren. Aber man muss eines wissen: Wenn man spricht, besonders als Person des öffentlichen Lebens, gibt es immer ein Für und Wider. Man hat Hasser, man hat Leute, die einen mögen.“

Riera fügte hinzu: "Du kannst mich nur verletzen, wenn ich dich liebe. Wenn ich dich nicht liebe, kannst du mich nicht verletzen. Meine Frau, meine Kinder, meine Freunde - sie können mich verletzen, wenn sie Dinge sagen."

Auch die Social-Media-Abteilung des Bundesligisten reagierte scharf auf die Kritik der beiden in einem X-Post: "Lasst uns doch darauf einigen, dass sich Fragen an unseren Cheftrainer in Pressekonferenzen nicht auf Meinungen aus einem Podcast stützen sollten, in dem von einem der beiden Hosts bereits der Pe*** durchs Internet gegeistert ist. Alles andere wäre doch unseriös. Danke." Damit spielten die Hessen auf ein Nacktvideo von Kruse an, das 2016 im Netz kursierte.