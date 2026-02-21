Albert Riera, der neue Trainer von Eintracht Frankfurt, sah sich zuletzt scharfer Kritik der ehemaligen Bundesliga‑Profis Martin Harnik und Max Kruse ausgesetzt. Sowohl Riera selbst als auch der Verein reagierten nun entschieden darauf.
"Du kannst mich nur verletzen, wenn ich dich liebe": Albert Riera von Eintracht Frankfurt kontert Verbalattacken
"Wer? Sind das Fußballer?", reagierte der Spanier mit spöttischem Unterton auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen den FC Bayern München auf Harnik und Kruse. "Ich bin nicht hier, um jemanden zu kritisieren. Aber man muss eines wissen: Wenn man spricht, besonders als Person des öffentlichen Lebens, gibt es immer ein Für und Wider. Man hat Hasser, man hat Leute, die einen mögen.“
Riera fügte hinzu: "Du kannst mich nur verletzen, wenn ich dich liebe. Wenn ich dich nicht liebe, kannst du mich nicht verletzen. Meine Frau, meine Kinder, meine Freunde - sie können mich verletzen, wenn sie Dinge sagen."
Auch die Social-Media-Abteilung des Bundesligisten reagierte scharf auf die Kritik der beiden in einem X-Post: "Lasst uns doch darauf einigen, dass sich Fragen an unseren Cheftrainer in Pressekonferenzen nicht auf Meinungen aus einem Podcast stützen sollten, in dem von einem der beiden Hosts bereits der Pe*** durchs Internet gegeistert ist. Alles andere wäre doch unseriös. Danke." Damit spielten die Hessen auf ein Nacktvideo von Kruse an, das 2016 im Netz kursierte.
- Getty
Harnik wünscht Riera "keinen Erfolg"
In ihrem Podcast "Flatterball" hatten Kruse und Harnik überraschend harsche Worte an Riera gerichtet: "Er ist so ein Typ, da bin ich ganz ehrlich, dem gönne ich auch keinen Erfolg. Er bewegt bei mir gar nichts, dass ich sage: Ja okay, superinteressant oder spannender Ansatz. Bei dem denke ich nur so: Okay, ihn sang- und klanglos untergehen zu sehen, wäre schon ganz witzig", sagte der ehemalige Werder-Profi Harnik. "Was er da los trommelt auf den Pressekonferenzen. Ich finde das noch nicht mal witzig. Es ist also nicht mal so, dass du sagst: Okay, er ist jetzt einfach ein bisschen speziell. Aber er ist ja von einem anderen Stern überheblich. Das spricht mich auch nullkommanull an."
Auch Kruse sparte nicht mit Kritik: "Vielleicht ist er auch mal drüber. Als Spieler hätte ich so meine Probleme mit dem. Ich finde, es ist auch ein bisschen zu viel Show."
Schon in Slowenien und Frankreich: Albert Riera polarisiert
Solche Art von Kritik ist für Riera nichts Neues. Schon bei seinen früheren Stationen in Slowenien (NK Ljubljana, NK Celje) und Frankreich (FC Girondins de Bordeaux) wurde er mit ähnlichem konfrontiert.
Sein ehemaliger Chef in Ljubljana, Igor Barisic, der sich mit Riera zerstritten hatte, nannte ihn einst eine "Zeitbombe" und jemanden, der sich "für Gott hielt". Auch David Guion, Rieras Vorgänger in Bordeaux, urteilte drastisch: "Ich habe noch nie einen Trainer gesehen, der so respektlos gegenüber seinen Kollegen ist."
Riera übernahm im Januar in Frankfurt die Nachfolge von Dino Toppmöller. Schon auf seiner ersten Pressekonferenz sorgte der 43-Jährige mit markanten Aussagen für Aufmerksamkeit.
Sportlich zeigt die SGE seitdem wieder einen Aufwärtstrend: Nach einem 1:1-Debüt gegen Union Berlin feierte Riera am vergangenen Wochenende beim 3:0-Sieg über Borussia Mönchengladbach seinen ersten Dreier als Coach. Mit Platz sieben liegt Frankfurt aber weiter acht Punkte hinter den internationalen Rängen.
Die Klubs von Albert Riera im Überblick:
- NK Olimpija Ljubljana (2022 - 2023) - 45 Spiele (Punkteschnitt: 2,07)
- NK Celje (2023 - 2023) - 17 Spiele (Punkteschnitt: 2,12)
- Girondins Bordeaux (2023 - 2024) - 32 Spiele (Punkteschnitt: 1,50)
- NK Celje (2024 - 2025)- 91 Spiele (Punkteschnitt: 1,84)
- Eintracht Frankfurt (2025 - heute) - 2 Spiele (Punkteschnitt: 2,00)