Auf welcher Position spielt Luis Diaz?

Luis Diaz spielt beim FC Bayern München unter Vincent Kompany bisher ausschließlich auf dem linken Flügel. Beim FC Liverpool kam er nämlich auch öfters in der Sturmspitze zum Einsatz.

Wann und wo ist Luis Diaz geboren?

Er wurde am 13. Januar 1997 mit dem Namen Luis Fernando Diaz Maeulanda in der kolumbianischen Gemeinde Barrancas im Departamento La Guajira geboren. Barrancas liegt nur wenige Kilometer von der Grenze zu Venezuela entfernt.

Welche Trikotnummer hat Luis Diaz?

Üblicherweise trägt Luis Diaz die Nummer 7, so zum Beispiel bei der kolumbianischen Nationalelf oder bei seinem Ex-Klub Liverpool. Doch bei den Bayern ist die Nummer schon von Serge Gnabry besetzt und Diaz läuft nun mit der 14 auf.

Wie groß ist Luis Diaz?

Luis Diaz ist 1,78 Meter groß und gehört somit nicht zu den Riesen auf dem Platz. Doch seine Statur und Geschwindigkeit erlaubt es ihm, seine Gegner mit Leichtigkeit auszudribbeln und überlaufen.

Wie viel wiegt Luis Diaz?

Laut offiziellen Klubangaben wiegt Luis Diaz gerade einmal 70 Kilogramm. Damit wird er die wenigsten Verteidiger wegschieben können - aber das ist ja auch nicht seine Aufgabe. Denn bei seinen Tempodribblings kommt ihm sein Gewicht definitiv zu Gute.

Welche Schuhgröße hat Luis Diaz?

Laut einem Anbieter von originalen und im Spiel getragenen Fußballschuhen, hat Luis Diaz eine Schuhgröße 8 in England, was in der EU der Größe 42 entsprechen würde. Offizielle Angaben zu seiner Schuhgröße gibt es aber nicht.

Welcher Fuß ist der starke von Luis Diaz?

Sein starker Fuß ist definitiv der rechte. Dank seinem starken Dribbling sucht er von seiner linken Seite immer wieder den Weg ins Zentrum, um dann mit seinem starken rechten Fuß abzuschließen.

Für welchen Verein spielte Luis Diaz als Kind?

Luis Diaz wurde 2015 von Scouts entdeckt und schloss sich daraufhin der Jugendabteilung von Atletico Junior an. Nach einer kurzen Ausleihe zu Barranquilla FC, wo er 2016 sein Profidebüt feierte, kehrte er zu Atletico zurück und zwei Jahre später ging es nach Europa.

Wo wohnt Luis Diaz?

Ob der Flügelstürmer in München schon ein Haus oder eine Wohnung bezogen hat, ist nicht bekannt. Nach seinem Transfer war Luis Diaz zumindest für einige Zeit im Luxus-Hotel "Vier Jahreszeiten" an der Maximilianstraße einquartiert.

Was für ein Auto fährt Luis Diaz?

Wie bei den Bayern üblich, bekam auch Diaz bei seinem Wechsel ein neues Auto von Sponsor Audi. Der Kolumbianer entschied sich dabei für den Audi Q8 SUV. In Liverpool war Diaz zuvor laut verschiedenen Berichten öfters mit einem Porsche Cayenne S und einem Jeep Wrangler gesichtet worden.

Kann Luis Diaz Deutsch?

Nein, Luis Diaz kann kein Deutsch - zumindest noch nicht. Der Flügelstürmer nimmt, wie bei Bundesligaklubs üblich, an Deutschkursen teil. Und auch sein Englisch möchte er verbessern, weil auch in dieser Sprache ist er trotz 3,5 Jahre bei Liverpool noch nicht wirklich sattelfest.

Wie viele Kinder hat Luis Diaz?

Ja, Luis Diaz hat Kinder - genauer gesagt zwei. Seine älteste Tochter, Roma, kam im November 2021 zur Welt. Im Februar 2024 folgte noch ein weiteres Mädchen namens Charlotte.

Wer ist die Frau von Luis Diaz?

Die Frau und Mutter seiner beiden Kinder ist Geraldine Ponce. Schon seit 2016 sind die beiden ein Paar, am 14. Juni heirateten in der kolumbianischen Heimat.

Wie viel Geld hat Luis Diaz?

14 Millionen soll Luis Diaz im Jahr beim FC Bayern München verdienen und somit angeblich um einiges mehr als zuvor beim FC Liverpool. Über sein Gesamtvermögen gibt es nichts Bekanntes und auch Schätzungen variieren deutlich.

Wie viele Titel hat Luis Diaz in seiner Karriere gewonnen?

Sein erster Titel erfolgte 2017 in Kolumbien, als er mit Atletico Junior den Pokal gewinnen konnte. Es sollten auch noch eine Meisterschaft und ein Supercup folgen, ehe er in Portugal mit dem FC Porto 2020 das nationale Triple holen konnte. Bei Liverpool wurde Luis Diaz zwei Mal Ligapokalsieger, konnte einmal den FA Cup gewinnen und 2025 endlich die Premier League holen. In seinem ersten Pflichtspiel bei den Bayern holte er mit dem Supercup auch gleich den nächsten Titel. Im Nationaldress war ihm bis jetzt noch kein großer Triumph vergönnt, 2024 wurde das Finale der Copa Americana verloren.

Wie oft hat Luis Diaz den Ballon d'Or gewonnen?

Luis Diaz hat noch nie den Ballon d'Or gewinnen können. Seine beste Platzierung war ein 17. Platz 2022. Und auch bei den Bayern wird er sich diese Saison, trotz starker Leistungen und Zahlen, wohl mindestens hinter Harry Kane einordnen müssen.

Wie oft wurde Luis Diaz zum FIFA-Weltfußballer gewählt?

Auch für die Auszeichnung zum FIFA-Weltfußballer des Jahres hat es noch nicht gereicht. Auch bei diesem Award war Diaz noch nie innerhalb der Top 10.

Hat Luis Diaz einen Spitznamen?