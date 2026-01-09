Ist die Tatsache, dass der FC Liverpool Luis Diaz verkauft hat, mit- oder sogar hauptverantwortlich für die zwischenzeitlich schwere Krise des englischen Topklubs? Dieser Argumentation folgte zumindest Ex-LFC-Profi Daniel Sturridge bei Sky Sports im Vorfeld des Premier-League-Topspiels gegen den FC Arsenal. Deshalb entbrannte eine hitzige Diskussion mit Experten-Kollege Gary Neville.
"Du glaubst es nicht, aber das ist die Wahrheit": Ein Transfer des FC Bayern soll für Liverpools Schwierigkeiten hauptverantwortlich sein
"Des Rätsels Lösung ist, dass Luis Diaz der beste Angreifer der letzten Saison war. (Moahemd) Salah mag zwar alle Rekorde aufgestellt haben, aber Luis Diaz war im Sturm hartnäckig, hat Pressing gespielt, Tore geschossen und Chancen herausgespielt, oder?", erklärte Sturridge im Vorfeld des Giganten-Duells.
Zuvor hatte Neville gerätselt, weshalb die Liverpooler Mannschaft in dieser Spielzeit solche Probleme haben könnte: "Was ist passiert? Haben sie den Gipfel des Berges erreicht, wie wir es in den letzten 20 bis 30 Jahren manchmal gesehen haben? Sie haben die Liga gewonnen und gesagt: 'Oh, wir haben es geschafft.' Haben sie sich im Grunde genommen ausgeruht? Ist es das, was passiert ist?"
In der Debüt-Saison Arne Slots als Nachfolger von Trainer-Legende Jürgen Klopp hatte der Niederländer 2024/25 direkt den 20. Meistertitel für Liverpool geholt und mit 84 Punkten eine bärenstarke Saison gespielt. Neville sprach damals von einer der "besten Trainer-Leistungen, die man je gesehen hat".
- AFP
Sturridge und Neville liefern sich kleinen Schlagabtausch wegen Liverpool-Krise
Doch die aktuelle Spielzeit verläuft für den LFC deutlich holpriger - die Reds-Krise gipfelte im Zeitraum zwischen 27. September und 22. November vergangenen Jahres, als die Mannschaft Slots sechs aus sieben Partien verlor.
Sturridge sah die Hauptgründe im Dialog mit Neville vor allem bei den personellen Veränderungen. "Trent Alexander-Arnold war der kreativste Rechtsverteidiger, den wir in den letzten 15 Jahren in der Premier League gesehen haben, oder etwa nicht? Er spielt nicht mehr für den Verein", erklärte der 36-Jährige. "Jarell Quansah, der Innenverteidiger. Wenn Konate und Virgil van Dijk nicht gut gespielt haben, war Quansah da. Wo ist Quansah? Er spielt nicht mehr für den Verein. (...) Ekitike und Isak sind neu dabei. Ekitike hat sich sofort gut eingefunden. Isak hat sich leider nicht sofort gut eingefunden, oder? Ekitike ist heute Abend nicht hier. Er war der beste Stürmer des Vereins, hat die meisten Tore geschossen und war in dieser Saison der konstanteste Spieler."
Der Verlust dieser Unterschiedsspieler stellt für den Ex-Stürmer den ausschlaggebenden Unterschied im Vergleich zur Meistersaison dar. Derzeit und auch nach dem 0:0 gegen Arsenal liegen die Reds 14 Punkte hinter Arsenal. "Du glaubst es nicht, aber das ist die Wahrheit", beendete Sturridge seinen Monolog in Richtung Neville.
Die Zahlen von Daniel Sturridge beim FC Liverpool
- 160 Spiele
- 68 Tore
- 20 Assists
- 7 Gelbe Karten
Häufig gestellte Fragen
Luis Diaz spielt beim FC Bayern München unter Vincent Kompany bisher ausschließlich auf dem linken Flügel. Beim FC Liverpool kam er nämlich auch öfters in der Sturmspitze zum Einsatz.
Er wurde am 13. Januar 1997 mit dem Namen Luis Fernando Diaz Maeulanda in der kolumbianischen Gemeinde Barrancas im Departamento La Guajira geboren. Barrancas liegt nur wenige Kilometer von der Grenze zu Venezuela entfernt.
Üblicherweise trägt Luis Diaz die Nummer 7, so zum Beispiel bei der kolumbianischen Nationalelf oder bei seinem Ex-Klub Liverpool. Doch bei den Bayern ist die Nummer schon von Serge Gnabry besetzt und Diaz läuft nun mit der 14 auf.
Luis Diaz ist 1,78 Meter groß und gehört somit nicht zu den Riesen auf dem Platz. Doch seine Statur und Geschwindigkeit erlaubt es ihm, seine Gegner mit Leichtigkeit auszudribbeln und überlaufen.
Laut offiziellen Klubangaben wiegt Luis Diaz gerade einmal 70 Kilogramm. Damit wird er die wenigsten Verteidiger wegschieben können - aber das ist ja auch nicht seine Aufgabe. Denn bei seinen Tempodribblings kommt ihm sein Gewicht definitiv zu Gute.
Laut einem Anbieter von originalen und im Spiel getragenen Fußballschuhen, hat Luis Diaz eine Schuhgröße 8 in England, was in der EU der Größe 42 entsprechen würde. Offizielle Angaben zu seiner Schuhgröße gibt es aber nicht.
Sein starker Fuß ist definitiv der rechte. Dank seinem starken Dribbling sucht er von seiner linken Seite immer wieder den Weg ins Zentrum, um dann mit seinem starken rechten Fuß abzuschließen.
Luis Diaz wurde 2015 von Scouts entdeckt und schloss sich daraufhin der Jugendabteilung von Atletico Junior an. Nach einer kurzen Ausleihe zu Barranquilla FC, wo er 2016 sein Profidebüt feierte, kehrte er zu Atletico zurück und zwei Jahre später ging es nach Europa.
Ob der Flügelstürmer in München schon ein Haus oder eine Wohnung bezogen hat, ist nicht bekannt. Nach seinem Transfer war Luis Diaz zumindest für einige Zeit im Luxus-Hotel "Vier Jahreszeiten" an der Maximilianstraße einquartiert.
Wie bei den Bayern üblich, bekam auch Diaz bei seinem Wechsel ein neues Auto von Sponsor Audi. Der Kolumbianer entschied sich dabei für den Audi Q8 SUV. In Liverpool war Diaz zuvor laut verschiedenen Berichten öfters mit einem Porsche Cayenne S und einem Jeep Wrangler gesichtet worden.
Nein, Luis Diaz kann kein Deutsch - zumindest noch nicht. Der Flügelstürmer nimmt, wie bei Bundesligaklubs üblich, an Deutschkursen teil. Und auch sein Englisch möchte er verbessern, weil auch in dieser Sprache ist er trotz 3,5 Jahre bei Liverpool noch nicht wirklich sattelfest.
Ja, Luis Diaz hat Kinder - genauer gesagt zwei. Seine älteste Tochter, Roma, kam im November 2021 zur Welt. Im Februar 2024 folgte noch ein weiteres Mädchen namens Charlotte.
Die Frau und Mutter seiner beiden Kinder ist Geraldine Ponce. Schon seit 2016 sind die beiden ein Paar, am 14. Juni heirateten in der kolumbianischen Heimat.
14 Millionen soll Luis Diaz im Jahr beim FC Bayern München verdienen und somit angeblich um einiges mehr als zuvor beim FC Liverpool. Über sein Gesamtvermögen gibt es nichts Bekanntes und auch Schätzungen variieren deutlich.
Sein erster Titel erfolgte 2017 in Kolumbien, als er mit Atletico Junior den Pokal gewinnen konnte. Es sollten auch noch eine Meisterschaft und ein Supercup folgen, ehe er in Portugal mit dem FC Porto 2020 das nationale Triple holen konnte. Bei Liverpool wurde Luis Diaz zwei Mal Ligapokalsieger, konnte einmal den FA Cup gewinnen und 2025 endlich die Premier League holen. In seinem ersten Pflichtspiel bei den Bayern holte er mit dem Supercup auch gleich den nächsten Titel.
Im Nationaldress war ihm bis jetzt noch kein großer Triumph vergönnt, 2024 wurde das Finale der Copa Americana verloren.
Luis Diaz hat noch nie den Ballon d'Or gewinnen können. Seine beste Platzierung war ein 17. Platz 2022. Und auch bei den Bayern wird er sich diese Saison, trotz starker Leistungen und Zahlen, wohl mindestens hinter Harry Kane einordnen müssen.
Auch für die Auszeichnung zum FIFA-Weltfußballer des Jahres hat es noch nicht gereicht. Auch bei diesem Award war Diaz noch nie innerhalb der Top 10.
Ja, er hat einen Spitznamen und das schon seit vielen Jahren. "Lucho" wird Diaz von vielen genannt, vor allem von Freunden und Familien, aber auch von anderen Kolumbianern. "Lucho" ist nämlich die liebevolle Koseform seines Vornamens Luis.