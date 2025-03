Mika Biereth hat bei Monaco voll eingeschlagen. Auf Nationalmannschaftsebene kann er zwischen vier Ländern entscheiden.

Mika Biereth sind in den letzten fünf Ligue-1-Spielen für seinen neuen Verein AS Monaco nun drei (!) Hattricks gelungen. Auch beim 3:0-Erfolg gegen Stade Reims am Freitagabend traf der Stürmer dreifach, legte nach einem Doppelschlag in der 34. und 39. Minute kurz nach Wiederanpfiff noch den Treffer zum Endstand nach (51.).