Das Stadion des finnischen Vereins FC Haka ist durch schwere Brandstiftung stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Inzwischen hat einer von drei anwesenden Minderjährigen die Tat gestanden.
Dramatische Bilder nach Abstieg: Minderjähriger fackelt Stadion von Traditionsverein ab
15-Jähriger gibt Brandstiftung zu
Nach Informationen des paneuropäischen Nachrichtensenders Euronews gab ein 15-Jähriger zu, dass er einen Gegenstand entzündete, woraus das Feuer resultierte.
Der Traditionsklub aus Valkeakoski hatte kürzlich dramatische Bilder und ein Video des Brands veröffentlicht. Darauf ist zu sehen, wie eine Tribüne des Stadons lichterloh brennt. Die hölzerne Konstruktion, die 400 Plätze fasste, brannte binnen kurzer Zeit vollständig ab. Auch Teile des Kunstrasens wurden vom Feuer erfasst, durch die erheblichen Schäden ist der Platz aktuell nicht mehr bespielbar.
Nach Abstieg: Frust als Motiv?
Aufgrund seines Alters kann der Täter nicht strafrechtlich verfolgt werden - Personen unter 15 Jahren sind nach finnischem Recht von der Strafverfolgung ausgenommen. "Jedoch bedeutet das Fehlen strafrechtlicher Verantwortung nicht die Befreiung von der Schadensersatzpflicht", erklärte Kriminalkommissarin Maijastiina Tammisto.
Der Zeitpunkt der Tat kommt für Haka zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Der neunmalige finnische Meister und zweifache Pokalsieger war erst vor wenigen Wochen aus der Veikkausliiga in die Zweitklassigkeit abgerutscht. Ob die Brandstiftung mit dem Abstieg des 1934 gegründeten Vereins zusammenhängt, ist noch ungeklärt. Generell wird aber von Frust als Motiv ausgegangen.
"Jeder von den Spielern bis zu den Fans ist zutiefst erschüttert"
Auf der eigenen Website bezeichnete Vereinschef Marko Laaksonen den Brand als "wirklich tragisch". Die Kosten für den Wiederaufbau seien noch nicht beziffert, würden aber erheblich ausfallen. "Jeder von den Spielern bis zu den Fans ist zutiefst erschüttert", sagte er.
Um die Schäden zu beheben, hat Haka eine Solidaritätsaktion ins Leben gerufen. Unterstützer können der neu geschaffenen "Päätykatsomo Community" beitreten und eine Mitgliedschaft für 25, 50 oder 500 Euro erwerben. Neben Eintrittskarten für das finnische Fußballmuseum werden die Mitglieder zu einem Heimspiel der neuen Saison eingeladen und nehmen an einer Verlosung von Spielertrikots teil. Darunter auch jene von Nationalspielern wie Joel Pohjanpalo und Jesse Joronen.