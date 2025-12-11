Dramatische Bilder nach Abstieg: Minderjähriger fackelt Stadion von Traditionsverein ab

Nach Informationen des paneuropäischen Nachrichtensenders Euronews gab ein 15-Jähriger zu, dass er einen Gegenstand entzündete, woraus das Feuer resultierte.

Der Traditionsklub aus Valkeakoski hatte kürzlich dramatische Bilder und ein Video des Brands veröffentlicht. Darauf ist zu sehen, wie eine Tribüne des Stadons lichterloh brennt. Die hölzerne Konstruktion, die 400 Plätze fasste, brannte binnen kurzer Zeit vollständig ab. Auch Teile des Kunstrasens wurden vom Feuer erfasst, durch die erheblichen Schäden ist der Platz aktuell nicht mehr bespielbar.