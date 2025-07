Der FC Bayern München hat angeblich nach wie vor zwei Verteidiger eines englischen Erstligisten im Visier.

Die größte Baustelle beim FC Bayern München ist wohl weiterhin die Offensive, wie das intensive Werben um Spieler wie Nick Woltemade vom VfB Stuttgart und Luis Diaz vom FC Liverpool zeigt. Doch auch in der Defensive ist der Rekordmeister offenbar nicht untätig geblieben. Wie die Bild berichtet, besteht weiterhin Interesse an Malo Gusto (22) und Renato Veiga (21) vom FC Chelsea. Demnach könnten die beiden Talente noch in diesem Sommer Thema beim FC Bayern werden.