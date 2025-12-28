Das schaffte nicht einmal Harry Kane: Im Sommer noch vereinslos, mischt dieser Stürmer jetzt die Premier League auf

Dabei war Calvert-Lewin im vergangenen Sommer sogar kurz vereinslos gewesen, nachdem er sich nach neun Jahren beim FC Everton für einen Vereinswechsel entschieden und sich dabei zunächst verzockt hatte. Manchester United, wo der 28-Jährige eigentlich hinwechseln wollte, entschied sich letztlich gegen ihn. Erst am 15. August schloss sich der frühere Nationalspieler schließlich Leeds United an, wo er zunächst mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen hatte.

Gerade mal ein Treffer stand am 12. Spieltag für ihn auf der Habenseite. Dann traf er beim 2:3 bei Manchester City - und hörte einfach nicht mehr auf mit dem Toreschießen.