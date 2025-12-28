Dominic Calvert-Lewin hat am Sonntag in der Premier League den Treffer zum 1:1-Endstand von Leeds United um den deutschen Trainer Daniel Farke gegen Sunderland erzielt. Der Stürmer hat nun in jedem der letzten sechs Spiele mindestens einmal getroffen - und damit etwas erreicht, was nicht mal Harry Kane in seiner Zeit in der Premier League gelang.
Das schaffte nicht einmal Harry Kane: Im Sommer noch vereinslos, mischt dieser Stürmer jetzt die Premier League auf
Dabei war Calvert-Lewin im vergangenen Sommer sogar kurz vereinslos gewesen, nachdem er sich nach neun Jahren beim FC Everton für einen Vereinswechsel entschieden und sich dabei zunächst verzockt hatte. Manchester United, wo der 28-Jährige eigentlich hinwechseln wollte, entschied sich letztlich gegen ihn. Erst am 15. August schloss sich der frühere Nationalspieler schließlich Leeds United an, wo er zunächst mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen hatte.
Gerade mal ein Treffer stand am 12. Spieltag für ihn auf der Habenseite. Dann traf er beim 2:3 bei Manchester City - und hörte einfach nicht mehr auf mit dem Toreschießen.
Dominic Calvert-Lewin schreibt Geschichte
Jamie Vardy, die Legende von Leicester City, hält nach wie vor den Rekord für acht Ligaspiele in Folge mit einem Tor für die Foxes im Jahr 2019. Kane, die Ikone von Tottenham und Legende der Premier League, hatte in der Vergangenheit zweimal eine Serie von fünf Spielen mit einem Tor erzielt, aber noch nie sechs Spiele in Folge.
Calvert-Lewin stellte außerdem einen 65 Jahre alten Rekord von Leeds ein, als er als erster Spieler seit John McCole in der Saison 1959/60 in sechs Ligaspielen in Folge ein Tor erzielte.
Leeds will im Januar seine Offensive verstärken
Nachdem Leeds in dieser Saison den Wiederaufstieg in die Premier League geschafft hatte, investierte der Verein im Sommer 100 Millionen Pfund (114 Millionen Euro), um seine Mannschaft zu verstärken und in der englischen Spitzenliga zu bestehen. Trotz der hohen Ausgaben haben die "Whites" jedoch mit Formschwächen zu kämpfen und liegen derzeit in der unteren Hälfte der Tabelle.
Die Mannschaft von Daniel Farke hat jedoch in den letzten Wochen wieder etwas an Schwung gewonnen und ist in den vergangenen vier Spielen ohne Niederlage geblieben.
Dennoch plant Farke nun weitere Investitionen, sobald das Transferfenster nächsten Monat wieder geöffnet wird. Angeblich soll der frühere Augsburger Ruben Vargas, jetzt FC Sevilla, für rund 20 Millionen Euro kommen. Vargas hat in dieser Saison in 13 Spielen in allen Wettbewerben drei Tore erzielt und vier Vorlagen gegeben. Er war erst vor einem Jahr nach Spanien gewechselt.