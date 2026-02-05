Jhon Duran erteilt der Bundesliga wohl eine Absage und schließt sich Zenit St. Petersburg an. Das berichtet das Portal Foot Mercato.
Doch nicht in die Bundesliga! 77-Millionen-Stürmer steht angeblich vor Wechsel zu Zenit St. Petersburg
Die Parteien hätten sich demnach auf eine Leihe des Kolumbianers geeinigt. Duran sei bereits auf dem Weg nach Russland, um den Deal zu finalisieren.
Aus einem Wechsel in die Bundesliga wird also nichts. Laut einem früheren Bericht von Foot Mercato, der sich mit Informationen vom Transferexperten Fabrizio Romano deckte, war der Stürmer in Deutschland angeboten worden, und drei Vereine sollen bereits mehr oder weniger ernsthaftes Interesse gezeigt haben - namentlich genannt wurde der VfL Wolfsburg. Auch Juventus Turin und OSC Lille sollen an dem Angreifer interessiert gewesen sein.
Jhon Duran kommt bei Fenerbahce nicht richtig in Fahrt
Duran spielte zuletzt noch auf Leihbasis für Fenerbahce. Sein Stammverein bleibt jedoch der saudi-arabische Klub Al-Nassr, zu dem er 2025 für 77 Millionen Euro von Aston Villa gewechselt war. Seit seinem Transfer kommt der 22-Jährige, der bei Al-Nassr noch bis 2030 unter Vertrag steht, allerdings nicht richtig in Fahrt. Für den Wüstenklub erzielte er zwar zwölf Tore in 18 Spielen, doch während seiner Leihe in Istanbul stehen wettbewerbsübergreifend nur fünf Treffer und drei Vorlagen aus 21 Einsätzen zu Buche.
Finanziell lief es für Duran in Riad immerhin hervorragend. Laut TNT Sports soll er bei Al-Nassr umgerechnet rund 20 Millionen Euro pro Jahr verdient haben. Zum Vergleich: Bei Aston Villa lag sein Jahresgehalt mit etwa 4,7 Millionen Euro deutlich darunter - weniger als ein Drittel seines neuen Salärs.
Jhon Duran: Leistungsdaten im Überblick
- Aston Villa - 20 Tore, 1 Vorlage (78 Spiele)
- Al-Nassr - 12 Tore (18 Spiele)
- Fenerbahce - 5 Tore, 3 Vorlagen (21 Spiele)