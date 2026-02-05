Doch nicht in die Bundesliga! 77-Millionen-Stürmer steht angeblich vor Wechsel zu Zenit St. Petersburg

Die Parteien hätten sich demnach auf eine Leihe des Kolumbianers geeinigt. Duran sei bereits auf dem Weg nach Russland, um den Deal zu finalisieren.

Aus einem Wechsel in die Bundesliga wird also nichts. Laut einem früheren Bericht von Foot Mercato, der sich mit Informationen vom Transferexperten Fabrizio Romano deckte, war der Stürmer in Deutschland angeboten worden, und drei Vereine sollen bereits mehr oder weniger ernsthaftes Interesse gezeigt haben - namentlich genannt wurde der VfL Wolfsburg. Auch Juventus Turin und OSC Lille sollen an dem Angreifer interessiert gewesen sein.