Adam Aznou vom FC Bayern München hat am Montag sein Länderspieldebüt für Marokko gegeben. Der 18-Jährige stand beim 1:0-Sieg seiner Mannschaft in der Afrika-Cup-Qualifikation in Lesotho in der Startelf.