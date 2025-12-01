Manuel Neuer steht zwar weiterhin im Tor des FC Bayern München, doch angesichts seines hohen Alters (39 Jahre) rückt die Suche nach einem zukünftigen Nachfolger in den Fokus. Für viele gilt Backup Jonas Urbig als naheliegende Lösung - doch Sky-Experte Dietmar Hamann sieht das anders.
Dietmar Hamann über Jonas Urbig als Neuer-Nachfolger: "Ich glaube nicht, dass die Bayern das machen"
"Ich glaube nicht, dass die Bayern das machen", sagte der ehemalige Nationalspieler bei Sky90 und folgerte: "Das würde heißen, dass sie einen holen müssen."
Der Rekordmeister holte Urbig Anfang des Jahres für eine Ablöse von sieben Millionen Euro vom 1. FC Köln. Er brachte es seither auf 15 Pflichtspieleinsätze, drei davon in der laufenden Saison. Urbigs Arbeitspapier in München läuft noch bis 2029.
Neuer ist hingegen nur noch bis Saisonende an den FC Bayern gebunden. Eine erneute Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr ist gut möglich, jedoch alles andere als in Stein gemeißelt. "Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, entscheidend wird sein, wie ich mich fühle, dann auch gerade in der Rückrunde, in Richtung März hin zur Nationalmannschaftspause. Ich muss mir schon mal Gedanken machen, wie es dann weitergeht", sagte Neuer erst vor Kurzem in Bezug auf seinen auslaufenden Vertrag.
Die Debatte um Neuers langfristigen Nachfolger beim FC Bayern ist keineswegs neu. Neben Urbig fällt regelmäßig auch der Name Alexander Nübel, der noch bis zum Saisonende vom FC Bayern an den VfB Stuttgart verliehen ist.
Für Dietmar Hamann ist klar, dass sein Ex-Klub dieses Thema frühzeitig klären muss: "Da musst du früh wissen, wohin du gehen willst. Umso später du die Spieler verpflichtest - es muss ja ein Torhüter mit internationaler Klasse sein -, umso teurer wird es", sagte Hamann.
- Imago Images / Sven Simon
Manuel Neuer gab zuletzt mehrfach eine unglückliche Figur ab
Neuer stand zuletzt vermehrt in der Kritik. Bei der 1:3-Pleite in London gegen den FC Arsenal wurde ihm vorgeworfen, an zwei Gegentoren nicht optimal ausgesehen zu haben. Trainer Vincent Kompany sprang jedoch unmittelbar danach für seinen Torhüter in die Bresche: "Welche Fehler hat es gegeben? Ich habe da eine andere Meinung dazu - was sollst du machen als Torwart, sollst du warten, bis er im Eins-gegen-Eins auf dich zuläuft? Oder willst du rauslaufen und deinem Kollegen helfen und entgegen kommen?"
Auch beim 3:1-Heimsieg gegen den FC St. Pauli sah der fünfmalige Welttorhüter des Jahres beim frühen 0:1 nicht optimal aus. Insgesamt jedoch spielt Neuer eine mehr als solide Saison. In der Bundesliga führt der FC Bayern nach zwölf Spieltagen mit elf Siegen und einem Unentschieden die Tabelle an, und in der Champions League liegt man derzeit auf Rang drei.
Am Mittwoch ist der FC Bayern im Achtelfinale des DFB-Pokals bei Union Berlin gefragt.
Manuel Neuer: Leistungsdaten in der Saison 2025/2026
- Einsätze: 16
- Gegentore: 15
- Zu-Null Spiele: 6