Dietmar Hamann kritisiert die Transferpolitik des BVB: "Das können sich die Bayern mal einen Sommer erlauben, aber nicht Borussia Dortmund"

Für den ehemaligen Nationalspieler ist klar: "Die Star-Einkäufe waren Bellingham für über 30 Millionen, glaube ich, und Silva für über 20. Das sind Spieler, die kaum oder keine Rolle gespielt haben bisher." Beide haben dementsprechend seiner Meinung nach die Mannschaft nicht "positiv beeinflusst". Während Hamann noch an das Potenzial bei Silva glaubt, da dieser bisher auch unter Verletzungsproblemen litt, zeigte er sich bei Bellingham deutlich weniger optimistisch: "Er ist seit sechs Monaten da. Warum soll das jetzt besser werden?"

Bellingham kam zwar bereits in 22 Pflichtspielen in dieser Saison zum Einsatz, stand jedoch nur selten in der Startelf. Durfte der Engländer in der Bundesliga gegen den HSV und den VfB Stuttgart zwischenzeitlich zwei Partien in Folge über die volle Distanz auf dem Platz stehen, sank seine Einsatzzeit gegen Bayer Leverkusen bereits auf zehn Minuten, gegen Hoffenheim durfte er gar nur für eine Minute ran. Die Verantwortlichen reagierten immer wieder genervt auf Nachfragen zu dem Top-Transfer, der seine größten Schlagzeilen zu Saisonbeginn schrieb, als sein Vater lautstark mit Sportchef Sebastian Kehl aneinander geriet.