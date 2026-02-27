"Dieses Boot soll man nicht zum Kentern bringen!": FC Bayerns Max Eberl meldet sich mit flammendem Appell im hitzigen Berater-Zoff zu Wort

Sammer ging sogar einen Schritt weiter und forderte gleich die Abschaffung von Beratern. "Erstens verdienen sie zu viel Geld. Zweitens sind sie unnötig und drittens schafft das keine Konstellation, die gut ist zwischen Spieler und Verein. Das ist nicht gut", begründete er.

Daraufhin erntete Sammer wiederum heftige Kritik von Spielerberater Roger Wittmann: "Wenn es keine Berater geben würde, würden die Klubs mit den Spielern machen, was sie wollen", sagte er bei Sky. "Deshalb halte ich das, was Matthias gesagt hat, für Irrsinn", ergänzte er. Die Aussagen Sammers bezeichnete Wittmann als "dummes Zeug" und "Müll". Alles, was Matthias sage, sei "völlig haltlos".

Eberl hingegen zeigte Verständnis für beide Seiten: "Verträge sind sehr komplex geworden. Rechte von Spielern, von Vereinen sind sehr komplex geworden. Dass man eine Begleitung hat als Spieler, finde ich nicht verwerflich, sondern sogar richtig, damit man nicht unter falschen Voraussetzungen Verträge unterschreibt. Das sind elementare Verträge. Man kann natürlich über die Honorierung von Beratern diskutieren. Dieses 'populistische', pauschal - das braucht keiner. Das ist nicht die zielführende Aussage."

Früher seien ablösefreie Transfers kaum vorgekommen, "jetzt nutzen Berater diese Möglichkeit der Ablösefreiheit. Wir haben nur dieses eine Boot. Und dieses soll man nicht zum Kentern bringen."