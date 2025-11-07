"Diesem Schiedsrichter sollte man die Pfeife wegnehmen": Verweigerter Elfmeter für Fenerbahce sorgt auch bei Lothar Matthäus für Entsetzen

Für Fenerbahce wäre die späte Chance auf den Siegtreffer vom Elfmeterpunkt sehr wichtig gewesen. Schließlich hätte man bei einem Erfolg in Pilsen in der Tabelle der Europa-League-Ligaphase an den Tschechen vorbeiziehen können und wäre in die Top-8 gesprungen, die sich direkt für das Achtelfinale qualifizieren.

So rutschte der türkische Topklub, der nun bei sieben Punkten aus vier Partien steht, auf Rang 15 ab. Dieser Platz würde am Ende bedeuten, dass Fener über eine zusätzliche K.o.-Runde den Sprung ins Achtelfinale schaffen muss.

Trainer Tedesco, der im September den kurz zuvor entlassenen Jose Mourinho in Istanbul beerbte, hielt sich nach dem torlosen Remis indes wohl auch aus Selbstschutz zurück: "Ich sollte heute Abend besser nicht über den Schiedsrichter reden. Ich muss mich auf meine Mannschaft konzentrieren. Es wäre besser, den Schiedsrichter zu dieser Situation zu befragen. Wenn er keinen Elfmeter gegeben hat, war es wohl keiner", so der 40-Jährige.