Lothar Matthäus war über eine höchst umstrittene Schiedsrichterentscheidung im Europa-League-Spiel zwischen Viktoria Pilsen und Fenerbahce (0:0) am Donnerstagabend entsetzt.
"Diesem Schiedsrichter sollte man die Pfeife wegnehmen": Verweigerter Elfmeter für Fenerbahce sorgt auch bei Lothar Matthäus für Entsetzen
Jhon Duran wurde elfmeterwürdig gefoult - der Pfiff blieb aus
In der fünften Minute der Nachspielzeit war Fenerbahce-Stürmer Jhon Duran im gegnerischen Sechzehner von Pilsens Verteidiger Sampson Dweh elfmeterwürdig an der Hose gezogen worden und ging zu Boden. Schiedsrichter Allard Lindhout ließ zunächst weiterlaufen, wurde vom VAR dann aber gebeten, sich die Szene am Bildschirm noch einmal genau anzuschauen.
Doch auch nach Ansicht der Videobilder verweigerte Lindhout den Elfmeterpfiff - zum bitteren Erstaunen bei Fenerbahces Spielern sowie Trainer Domenico Tedesco und eben auch bei Matthäus, der die Szene als TV-Experte bei RTL bewertete.
Lothar Matthäus: "Das war ein tausendprozentiger Elfmeter"
Der deutsche Rekordnationalspieler habe aufgrund der Entscheidung des Unparteiischen "laut gelacht", leitete Moderatorin Laura Papendick ein. Matthäus erklärte dann: "Wenn er ihn im Spiel nicht sieht - okay, pfeift er nicht. Aber wenn er rausgeschickt wird und immer noch nicht pfeift, dann sollte man diesem Schiedsrichter eigentlich die Pfeife wegnehmen", schoss er gegen den Niederländer Lindhout. "Dann hat die Pfeife nichts mehr auf dem Platz zu tun, nämlich der Schiedsrichter, die Pfeife. Das war ein tausendprozentiger Elfmeter."
Matthäus würde dem Unparteiischen nun "erstmal eine lange Pause" verordnen, betonte er. Ebenfalls entsetzt war man unter anderem bei der türkischen Sportzeitung Fanatik, die nach dem Spiel von einer "skandalösen Entscheidung des Schiedsrichters" schrieb.
Fenerbahce wäre mit Sieg in die Top-8 gesprungen
Für Fenerbahce wäre die späte Chance auf den Siegtreffer vom Elfmeterpunkt sehr wichtig gewesen. Schließlich hätte man bei einem Erfolg in Pilsen in der Tabelle der Europa-League-Ligaphase an den Tschechen vorbeiziehen können und wäre in die Top-8 gesprungen, die sich direkt für das Achtelfinale qualifizieren.
So rutschte der türkische Topklub, der nun bei sieben Punkten aus vier Partien steht, auf Rang 15 ab. Dieser Platz würde am Ende bedeuten, dass Fener über eine zusätzliche K.o.-Runde den Sprung ins Achtelfinale schaffen muss.
Trainer Tedesco, der im September den kurz zuvor entlassenen Jose Mourinho in Istanbul beerbte, hielt sich nach dem torlosen Remis indes wohl auch aus Selbstschutz zurück: "Ich sollte heute Abend besser nicht über den Schiedsrichter reden. Ich muss mich auf meine Mannschaft konzentrieren. Es wäre besser, den Schiedsrichter zu dieser Situation zu befragen. Wenn er keinen Elfmeter gegeben hat, war es wohl keiner", so der 40-Jährige.
Fenerbahce in der Europa League
- Bisherige Spiele 2025/26: 1:3 bei Dinamo Zagreb, 2:1 gegen OGC Nizza, 1:0 gegen VfB Stuttgart, 0:0 bei Viktoria Pilsen
- Torschützen: Kerem Aktürkoglu (3 Tore), Sebastian Szymanski (1 Tor)
- Aktuelle Platzierung EL-Ligaphase: Rang 15 (7 Punkte, 4:4 Tore)
- Bisher bestes Abschneiden in Europa League / UEFA-Cup: Halbfinale 2012/13 (Aus gegen Benfica)