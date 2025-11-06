Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Europa League
team-logoViktoria Plzen
Doosan Arena Plzen
team-logoFenerbahce
Hier live sehen!Hier live sehen!
GOAL

Fenerbahce bei Viktoria Pilsen heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt die Europa League?

Fenerbahce Istanbul ist heute in der Europa League bei Viktoria Pilsen zu Gast. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Donnerstag, den 6. November, gastiert Fenerbahce am 4. Europa-League-Spieltag bei Viktoria Pilsen. Das Duell beginnt um 21 Uhr in der Doosan Arena in Pilsen.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Fenerbahce bei Viktoria Pilsen heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt die Europa League?

RTL+Hier ansehen
Sky DeutschlandHier ansehen

Gleich zwei Sender zeigen heute die Partie zwischen Viktoria Pilsen und Fenerbahce live im TV und Livestream. Zum einen seht Ihr das Europa-League-Spiel live ab 20.50 Uhr auf Sky Sport Mix oder ab 21 Uhr auf Sky Sport Top Event. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Begegnung zudem im Livestream auf WOW oder in der SkyGo-App.

Darüber hinaus überträgt RTL+ das Spiel zwischen Viktoria Pilsen und Fenerbahce live und in voller Länge im Livestream ab 20.45 Uhr. Alternativ zeigt der Streamingsender die Partie in der Matchday-Konferenz.

Anstoßzeit Viktoria Viktoria Pilsen gegen Fenerbahce

crest
Europa League - Europa League
Doosan Arena Plzen

Viktoria Pilsen vs. Fenerbahce: Aufstellungen

Viktoria Plzen vs Fenerbahce Aufstellungen

Viktoria PlzenHome team crest

3-4-1-2

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestFB
23
M. Jedlicka
22
J. Paluska
40
S. Dweh
21
V. Jemelka
6
L. Cerv
18
T. Ladra
99
A. Memic
19
Cheick Souaré
32
M. Valenta
17
R. Durosinmi
80
P. Adu
31
Ederson
27
Nélson Semedo
3
A. Brown
37
M. Skriniar
24
J. Oosterwolde
70
O. Aydin
53
S. Szymanski
5
Ismail Yüksek
94
Anderson Talisca
11
Edson Álvarez
19
Y. En-Nesyri

4-2-3-1

FBAway team crest

VPL
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Hysky

FB
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • D. Tedesco

Europa League
Viktoria Plzen crest
Viktoria Plzen
VPL
SC Freiburg crest
SC Freiburg
SCF
Europa League
Fenerbahce crest
Fenerbahce
FB
Ferencvaros crest
Ferencvaros
FTC

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Viktoria Pilsen

Viktoria Pilsen hat einen starken Start in die Europa-League-Saison hingelegt. Die Tschechen sind im Europapokal noch ungeschlagen und stehen mit sieben Punkten auf Tabellenrang fünf.

Nach einem 1:1 gegen Ferencvaros Budapest gewann Viktoria Pilsen in der Europa League zuletzt gegen Malmö (3:0) und AS Rom (2:1). Auch in der Liga siegten die heutigen Hausherren zuletzt mit 2:1 gegen FK Teplice.

News über Fenerbahce

Auch Fenerbahce steht nach drei Europa-League-Spieltagen gut da. Das Team von Domenico Tedesco siegte nach der Auftaktpleite gegen Dinamo Zagreb (1:3) mit 2:1 gegen Nizza und mit 1:0 gegen den VfB Stuttgart. Mit sechs Zählern befindet sich Fenerbahce derzeit auf Platz 14.

In der SüperLig konnten die Istanbuler am vergangenen Wochenende zudem einen Prestigesieg gegen Besiktas einfahren. Fenerbahce gewann das Duell gegen den Stadtrivalen mit 3:2.

Besiktas JK v Fenerbahce SK - Trendyol Süper LigGetty Images

Form

VPL
-Form

Tor erzielt (kassiert)
9/2
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

FB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/3
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

VPL

Letzte 2 Spiele

FB

0

Siege

1

Unentschieden

1

Sieg

1

Erzielte Tore

2
Spiele über 2,5 Tore
0/2
Beide Teams haben getroffen
1/2

Viktoria Pilsen vs. Fenerbahce: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Nützliche Links

Werbung
0