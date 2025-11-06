Am heutigen Donnerstag, den 6. November, gastiert Fenerbahce am 4. Europa-League-Spieltag bei Viktoria Pilsen. Das Duell beginnt um 21 Uhr in der Doosan Arena in Pilsen.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Fenerbahce bei Viktoria Pilsen heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt die Europa League?

Gleich zwei Sender zeigen heute die Partie zwischen Viktoria Pilsen und Fenerbahce live im TV und Livestream. Zum einen seht Ihr das Europa-League-Spiel live ab 20.50 Uhr auf Sky Sport Mix oder ab 21 Uhr auf Sky Sport Top Event. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Begegnung zudem im Livestream auf WOW oder in der SkyGo-App.

Darüber hinaus überträgt RTL+ das Spiel zwischen Viktoria Pilsen und Fenerbahce live und in voller Länge im Livestream ab 20.45 Uhr. Alternativ zeigt der Streamingsender die Partie in der Matchday-Konferenz.

Anstoßzeit Viktoria Viktoria Pilsen gegen Fenerbahce

Europa League - Europa League Doosan Arena Plzen

Viktoria Pilsen vs. Fenerbahce: Aufstellungen

News über Viktoria Pilsen

Viktoria Pilsen hat einen starken Start in die Europa-League-Saison hingelegt. Die Tschechen sind im Europapokal noch ungeschlagen und stehen mit sieben Punkten auf Tabellenrang fünf.

Nach einem 1:1 gegen Ferencvaros Budapest gewann Viktoria Pilsen in der Europa League zuletzt gegen Malmö (3:0) und AS Rom (2:1). Auch in der Liga siegten die heutigen Hausherren zuletzt mit 2:1 gegen FK Teplice.

News über Fenerbahce

Auch Fenerbahce steht nach drei Europa-League-Spieltagen gut da. Das Team von Domenico Tedesco siegte nach der Auftaktpleite gegen Dinamo Zagreb (1:3) mit 2:1 gegen Nizza und mit 1:0 gegen den VfB Stuttgart. Mit sechs Zählern befindet sich Fenerbahce derzeit auf Platz 14.

In der SüperLig konnten die Istanbuler am vergangenen Wochenende zudem einen Prestigesieg gegen Besiktas einfahren. Fenerbahce gewann das Duell gegen den Stadtrivalen mit 3:2.

Form

Bilanz direkte Duelle

VPL Letzte 2 Spiele FB 0 Siege 1 Unentschieden 1 Sieg Fenerbahce 1 - 1 Viktoria Plzen

Viktoria Plzen 0 - 1 Fenerbahce 1 Erzielte Tore 2 Spiele über 2,5 Tore 0/2 Beide Teams haben getroffen 1/2

Viktoria Pilsen vs. Fenerbahce: Die Tabellen

