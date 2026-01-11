Wenn der FC Bayern München Spiele gewinnt, stehen häufig die Topscorer wie Harry Kane, Luis Diaz oder Michael Olise im Mittelpunkt des Lobes. Sportvorstand Max Eberl betonte jedoch nun, dass Spieler wie Konrad Laimer mindestens genauso entscheidend für den Erfolg der Mannschaft sind.
"Diese Spieler sind der Motor!" Max Eberl hebt einen Spieler des FC Bayern im Schatten der Topstars hervor
"Man spricht immer von den Topstars - Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise -, aber diese Spieler (wie Laimer) sind der Kitt für eine Mannschaft. Das sind die, die der Motor sind, die immer Gas geben, die du brauchst und die elementare Dinge machen, nämlich diesen Einsatz, diese Bereitschaft", adelte Eberl den Österreicher im Vorfeld des Bundesliga-Sonntagsspiels zwischen dem FC Bayern und dem VfL Wolfsburg im DAZN-Interview. "Wenn du Gegenpressing spielen willst, brauchst du genau diese Jungs."
Konrad Laimer spielt eine starke Saison beim Rekordmeister und ist nicht nur dank seiner Flexibilität ein unverzichtbarer Spieler für Trainer Vincent Kompany, der ihn in dieser Saison bereits als Links- und Rechtsverteidiger sowie im zentralen Mittelfeld - seiner gelernten Position - einsetzte. Wettbewerbsübergreifend erzielte der 28-Jährige in 24 Einsätzen zwei Tore und bereitete sieben weitere vor.
- Getty Images
Konrad Laimer vom FC Bayern zu Österreichs Fußballer des Jahres gewählt
Mit dem österreichischen Nationalteam qualifizierte sich Laimer zudem erstmals seit 1998 für eine Weltmeisterschaft. Für seine herausragenden Leistungen wurde der "Alpen-Zidane" in seiner Heimat zum Fußballer des Jahres gekürt und setzte sich dabei gegen Vorjahressieger Christoph Baumgartner (RB Leipzig) und Marko Arnautovic (Roter Stern Belgrad) durch. "Es ist schön, so eine Wertschätzung zu bekommen. Es ist auch ein Ansporn, so weiterzumachen und noch einmal besser zu werden", sagte Laimer der österreichischen Presseagentur APA, die die Wahl durchgeführt hat.
"Er ist nicht nur ein großartiger und hochprofessioneller Fußballer, sondern auch ein bodenständiger Mensch, den ich sehr schätze", lobte ihn Österreichs Teamchef Ralf Rangnick. "Besonders beeindruckend ist, wie er die Rolle des Außenverteidigers neu interpretiert und damit internationale Maßstäbe setzt. Konny hat in diesem Jahr maßgeblich zum Erfolg des FC Bayern sowie der österreichischen Nationalmannschaft beigetragen."
Der Vertrag von Laimer beim FC Bayern läuft noch bis 2027, zuletzt gab es bereits Spekulationen über eine vorzeitige Verlängerung "Sicher beschäftigt man sich damit, was die Zukunft bringt", sagte Laimer. "Ich fühle mich hier sehr wohl. Ich bin immer offen für alles und entspannt. Und wie gesagt: Ich finde es schön hier in München."
Konrad Laimer: Seine Leistungsdaten in der Saison 2025/26 beim FC Bayern München
- Einsätze: 24
- Tore: 2
- Vorlagen: 7
- Spielminuten: 1778