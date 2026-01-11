"Diese Spieler sind der Motor!" Max Eberl hebt einen Spieler des FC Bayern im Schatten der Topstars hervor

Mit dem österreichischen Nationalteam qualifizierte sich Laimer zudem erstmals seit 1998 für eine Weltmeisterschaft. Für seine herausragenden Leistungen wurde der "Alpen-Zidane" in seiner Heimat zum Fußballer des Jahres gekürt und setzte sich dabei gegen Vorjahressieger Christoph Baumgartner (RB Leipzig) und Marko Arnautovic (Roter Stern Belgrad) durch. "Es ist schön, so eine Wertschätzung zu bekommen. Es ist auch ein Ansporn, so weiterzumachen und noch einmal besser zu werden", sagte Laimer der österreichischen Presseagentur APA, die die Wahl durchgeführt hat.

"Er ist nicht nur ein großartiger und hochprofessioneller Fußballer, sondern auch ein bodenständiger Mensch, den ich sehr schätze", lobte ihn Österreichs Teamchef Ralf Rangnick. "Besonders beeindruckend ist, wie er die Rolle des Außenverteidigers neu interpretiert und damit internationale Maßstäbe setzt. Konny hat in diesem Jahr maßgeblich zum Erfolg des FC Bayern sowie der österreichischen Nationalmannschaft beigetragen."

Der Vertrag von Laimer beim FC Bayern läuft noch bis 2027, zuletzt gab es bereits Spekulationen über eine vorzeitige Verlängerung "Sicher beschäftigt man sich damit, was die Zukunft bringt", sagte Laimer. "Ich fühle mich hier sehr wohl. Ich bin immer offen für alles und entspannt. Und wie gesagt: Ich finde es schön hier in München."



