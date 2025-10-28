Diese Regel wäre eine Revolution! Sorgt ein neuer Umgang mit Abseits für deutlich mehr Tore im Fußball?

Die Einführung der Regel würde es den Stürmern dieser Welt deutlich einfacher machen, Tore zu schießen. Sie besagt, dass ein Spieler nicht mehr im Abseits steht, so lange sich mindestens ein Körperteil, mit dem ein Tor erzielt werden kann - Hände und Arme ausgeschlossen - noch auf gleicher Höhe mit dem letzten Abwehrspieler der gegnerischen Mannschaft befindet.

Bei der Ballabgabe dürfte der Zielspieler also mit einem Großteil seines Körpers in der verbotenen Zone stehen und hätte auf dem Weg zum gegnerischen Tor einen entscheidenden Vorteil gegenüber dem Verteidiger. Im Umkehrschluss würden zahlreiche Millimeter-Entscheidungen wegfallen, die es auch trotz der halbautomatischen Abseitstechnik gibt, und mehr Torszenen resultieren.