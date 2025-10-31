Neun Tore in zehn Spielen! Ehemaliger Zweitligastürmer plötzlich als Nachfolger von Lewandowski beim FC Barcelona im Gespräch

Der 23-Jährige ist gerade in aller Munde, weil er einen überragenden Saisonstart hingelegt und gerad ein traumhaftes Fallrückziehertor in der Conference League gegen Jagiellonia Bialystok erzielt hat. Panichelli steht in der Ligue 1 nach zehn Spieltagen bei neun Treffern. Damit führt er die Torjägerliste im französischen Oberhaus an.

Panichelli ist ein wuchtiger, körperlich starker Angreifer, der seine 1,87 Meter Körpergröße gut einzusetzen weiß und Lewandowski in dieser Hinsicht ähnelt. Allerdings war er vor dieser Spielzeit eher nicht als sonderlich kaltschnäuzig bekannt.

Der Rechtsfuß stammt aus der Jugend von River Plate, von dort ging es 2023 zu Deportivo Alaves. Dort kam er kaum zum Einsatz und verbrachte die Saison 2024/25 auf Leihbasis beim Zweitligisten CD Mirandes. Dort überzeugte er mit 29 Scorerpunkten in 44 Partien und wechselte im Sommer für 16,5 Millionen Euro Ablöse nach Straßburg. Beim Schwesterklub des FC Chelsea steht er noch bis 2030 unter Vertrag. Seine Leistungen sollen zudem laut Gazzetta dello Sport auch beim italienischen Spitzenklub AC Mailand Begehrlichkeiten geweckt haben.