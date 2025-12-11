"Die Spieler, die reinkommen, verlieren jeden Ball": Nico Schlotterbecks Kollegenschelte trifft beim BVB den Nagel auf dem Kopf

Kovac "ärgerte" sich insbesondere über das Gegentor zum 2:2, als der BVB in Unterzahl - Ersatz Emre Can war für den angeschlagenen Anselmino noch nicht auf dem Platz - und nach eigenem Einwurf den Ball nicht aus der Gefahrenzone bekam. Trotz mehrerer Gelegenheiten, das Ungleichgewicht aufzuheben. "Wir sind da einfach nicht konsequent genug. Wenn einer raus ist, müssen alle alles tun, damit wir wechseln können", schimpfte er. Zudem störte ihn die mangelnde Konsequenz vor dem Tor. Auf die Frage nach einem Muster, dass die Borussia solche Partien nicht gewinnt, drückte sich Kovac ungewohnt hart aus. Zwar mit der gewohnt ruhigen Tonlage, aber so drastisch wie noch gar nicht als BVB-Coach.

"Das zeigt letzten Endes: Wenn du auf diesem Niveau - egal, ob in der Champions League oder Bundesliga - mehr als zwei Tore kassierst, dann gewinnen wir das Spiel nicht", zischte er und holte zu einer Aufzählung an Negativbeispielen aus, die länger und länger wurde. Stets mit den wohl zur Verdeutlichung vorgeschobenen vier Worten "das hatten wir gegen" nannte er abgesehen von "heute" auch Manchester City (1:4), Stuttgart (3:3), Bayern (1:2) und St. Pauli (3:3). "So wird es viel schwieriger", sagte Kovac. Die verbliebenen Gegner (Tottenham Hotspur und Inter Mailand) seien schließlich "ganz andere Kaliber." Sein Team habe eine "Riesenchance liegen gelassen. Weil wir - nicht der Gegner - selbst schuld waren."

Klartext, der den Eindruck erwecken lässt: In Dortmund ordentlich Druck auf dem Kessel. Nach dem bitteren Auscheiden im DFB-Pokal sollte ein weiteres frühes Aus in dieser Saison eigentlich unbedingt vermieden werden.