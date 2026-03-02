"Die sind beide besser als er im Moment": Nico Schlotterbeck bekommt Gegenwind von BVB-Ikone

Durch die 2:3-Niederlage sind somit alle Titelträume von Dortmund und Schlotterbeck in dieser Saison geplatzt. Bei der Weltmeisterschaft im Sommer hat der 26-Jährige seinen Stammplatz aber anscheinend schon sicher, sollte er gesund bleiben. Das machte Bundestrainer Julian Nagelsmann in einem jüngst erschienen Interview mit dem kicker deutlich und verwies dahingehend auf eine seltene Qualität des BVB-Verteidigers.

"Er ist aktuell unser einziger Linksfuß und wir hatten schon Riesenprobleme in der Spieleröffnung, wenn er nicht gespielt hat. Schlotti ist ein unfassbar wichtiger Spieler. Trotzdem müssen wir uns darauf vorbereiten, was passiert, wenn er mal nicht spielen kann", sagte Nagelsmann und erklärte, dass er zu Jonathan Tah als Partner von Schlotterbeck in der Innenverteidigung tendieren würde.

Womöglich spielen beide auch in naher Zukunft in denselben Vereinsfarben, da Schlotterbecks Zukunft beim BVB weiterhin offen ist. Die Bayern gehören dem Vernehmen nach zu den zahrleichen Interessenten, die die unklare Vertragssituation in Dortmund genauestens beobachten.

"Grundsätzlich ist es bitter für Borussia Dortmund, dass der Vertrag 2027 ausläuft und dass du jetzt eigentlich schon zu spät dran bist", sagte Freund und führte aus, dass der BVB durchaus Chancen auf eine Einigung habe: "Im Sommer kann er entscheiden, bis dahin muss es eigentlich eine Lösung geben. Ich kann mir beides vorstellen (Verbleib und Wechsel; Anm d. Red.), weil ich ihn auch noch nicht auf diesem absoluten Top-Level sehe."