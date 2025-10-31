Die Schuld liegt bei der UEFA! Die Premier League muss mit einer legendären Tradition brechen

"Die Premier League möchte die Umstände anerkennen, die zu einer reduzierten Anzahl von Spielen am Boxing Day geführt haben – und damit eine wichtige Tradition im englischen Fußball beeinträchtigen", hieß es in einer bissigen Stellungnahme der Liga am Freitag.

Der Boxing Day ist in England seit 1958, also seit 67 Jahren, Tradition. 2024 hatte die Premier League noch acht der zehn Partien des entsprechenden Spieltags auf den 26. Dezember gelegt, 2015 gab es letztmals einen kompletten Spieltag am Boxing Day.