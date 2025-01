Die mit Abstand reichsten Besitzer, Thierry Henry als Anteilseigner und Cesc Fabregas als Trainer: Como 1907 bringt einen Hauch von Hollywood in die Serie A

Como gelang im Sommer der Aufstieg in Italiens höchste Spielklasse. Die Ambitionen sind nicht erst seitdem groß.

Como 1907 stieg 2024 nach 21 Jahren Abstinenz wieder in die Serie A auf. Sportlich läuft es seitdem eher durchwachsen. Doch das Team vom Comer See um Trainer Cesc Fabregas macht Schlagzeilen.

Das Stadio Giuseppe Sinigaglia scheint auf den ersten Blick nicht der ideale Ort zu sein, um groß rauszukommen. Es ist weder groß noch schön - aber die Kulisse ist atemberaubend. Das Stadion, das Como in den ersten Wochen der Saison aufgrund von Bauarbeiten nicht nutzen konnte, liegt direkt am Rande eines der schönsten Seen der Welt. Einem Naturwunder, das seit langem mit atemberaubenden Landschaften und prominenten Besuchern in Verbindung gebracht wird.

Einer der prominenten Zuschauer war Mitte Dezember ein gewisser Dele Alli, bei der Partie gegen die AS Rom. Auch die Hollywood-Stars Michael Fassbender, Keira Knightley und Adrien Brody befanden sich unter den 10.376 Anwesenden. Das ist die wunderbare Welt von Como 1907: ein kleiner Verein mit großen Ambitionen, der vielleicht genug Zugkraft hat, um in der Serie A eine große Nummer zu werden.