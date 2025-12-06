Der Glanz der Triple-Saison ist bei Paris Saint-Germain momentan verblasst. Die Ligue 1 präsentiert sich deshalb besonders ausgeglichen - sehr zur Zufriedenheit von PSG-Coach Luis Enrique.
"Die Liga ist momentan motivierender": PSG-Trainer Luis Enrique freut sich über die spannendere Meisterschaft in Frankreich
"Herausforderungen spornen uns an. Die Liga ist momentan motivierender. Wir werden im Laufe der Saison sehen, wer die Besten sind. Im Moment ist Lens das beste Team", sagte der Spanier auf der Pressekonferenz im Vorfeld des Ligaspiels gegen Stade Rennes.
Paris Saint-Germain erlebt bislang eine für die eigenen Ansprüche schwache Saison. Derzeit rangiert man nur auf dem zweiten Tabellenplatz hinter dem RC Lens und musste bereits in fünf Ligaspielen Punkte abgeben. Zuletzt setzte es eine 0:1-Niederlage gegen die AS Monaco. Der Rückstand auf den Tabellenführer beträgt jedoch lediglich einen Punkt.
PSG leidet unter Verletzungsproblemen
"In Anbetracht der vielen Ausfälle läuft unsere Saison bislang sehr gut", bewertete Enrique. Der Hauptstadtklub muss derzeit auf mehrere wichtige Spieler verzichten. Nuno Mendes (Pferdekuss), Achraf Hakimi (Knöchel) und Desire Doue (Oberschenkelverletzung) stehen nicht zur Verfügung. Auch Ballon-d'Or-Gewinner Ousmane Dembele verpasste große Teile der Saison wegen einer Oberschenkel- sowie einer Wadenverletzung.
In der vergangenen Saison sicherte sich PSG mit 19 Punkten Vorsprung auf Olympique Marseille souverän die Meisterschaft, gewann zudem den französischen Pokal und triumphierte im Champions-League-Finale gegen Inter Mailand deutlich mit 5:0.
Während Paris am Samstagabend um 21.05 Uhr gegen Rennes im Einsatz ist, gastiert Tabellenführer Lens vier Stunden davor beim FC Nantes.
Ligue 1: Die aktuelle Tabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 RC Lens 14 10 1 3 24:12 12 31 2 Paris Saint-Germain 14 9 3 2 27:12 15 30 3 Olympique Marseille 15 9 2 4 35:15 20 29 4 OSC Lille 15 9 2 4 29:17 12 29 5 Stade Rennes 14 6 6 2 24:18 6 24 6 Olympique Lyon 14 7 3 4 21:15 6 24 7 AS Monaco 15 7 2 6 26:26 0 23 8 Racing Strasbourg 14 7 1 6 25:19 6 22 9 Stade Brest 15 5 4 6 20:24 -4 19 10 Toulouse FC 14 4 5 5 20:19 1 17 11 OGC Nizza 14 5 2 7 19:26 -7 17 12 Angers SCO 14 4 4 6 12:17 -5 16 13 Paris FC 14 4 3 7 21:26 -5 15 14 Havre AC 14 3 5 6 13:21 -8 14 15 FC Lorient 14 3 5 6 18:28 -10 14 16 FC Nantes 14 2 5 7 12:22 -10 11 17 FC Metz 14 3 2 9 14:31 -17 11 18 AJ Auxerre 14 2 3 9 8:20 -12 9