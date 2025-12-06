"Die Liga ist momentan motivierender": PSG-Trainer Luis Enrique freut sich über die spannendere Meisterschaft in Frankreich

"Herausforderungen spornen uns an. Die Liga ist momentan motivierender. Wir werden im Laufe der Saison sehen, wer die Besten sind. Im Moment ist Lens das beste Team", sagte der Spanier auf der Pressekonferenz im Vorfeld des Ligaspiels gegen Stade Rennes.

Paris Saint-Germain erlebt bislang eine für die eigenen Ansprüche schwache Saison. Derzeit rangiert man nur auf dem zweiten Tabellenplatz hinter dem RC Lens und musste bereits in fünf Ligaspielen Punkte abgeben. Zuletzt setzte es eine 0:1-Niederlage gegen die AS Monaco. Der Rückstand auf den Tabellenführer beträgt jedoch lediglich einen Punkt.