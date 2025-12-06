FBL-FRA-LIGUE1-NANTES-PSGAFP
Marko Brkic

"Die Liga ist momentan motivierender": PSG-Trainer Luis Enrique freut sich über die spannendere Meisterschaft in Frankreich

Die Ligue 1 ist im Vergleich zur Vorsaison so ausgeglichen wie schon lange nicht mehr - eine Entwicklung, die PSG-Trainer Luis Enrique begrüßt.

Der Glanz der Triple-Saison ist bei Paris Saint-Germain momentan verblasst. Die Ligue 1 präsentiert sich deshalb besonders ausgeglichen - sehr zur Zufriedenheit von PSG-Coach Luis Enrique.

  • "Herausforderungen spornen uns an. Die Liga ist momentan motivierender. Wir werden im Laufe der Saison sehen, wer die Besten sind. Im Moment ist Lens das beste Team", sagte der Spanier auf der Pressekonferenz im Vorfeld des Ligaspiels gegen Stade Rennes. 

    Paris Saint-Germain erlebt bislang eine für die eigenen Ansprüche schwache Saison. Derzeit rangiert man nur auf dem zweiten Tabellenplatz hinter dem RC Lens und musste bereits in fünf Ligaspielen Punkte abgeben. Zuletzt setzte es eine 0:1-Niederlage gegen die AS Monaco. Der Rückstand auf den Tabellenführer beträgt jedoch lediglich einen Punkt. 

    • Werbung

  • PSG leidet unter Verletzungsproblemen

    "In Anbetracht der vielen Ausfälle läuft unsere Saison bislang sehr gut", bewertete Enrique. Der Hauptstadtklub muss derzeit auf mehrere wichtige Spieler verzichten. Nuno Mendes (Pferdekuss), Achraf Hakimi (Knöchel) und Desire Doue (Oberschenkelverletzung) stehen nicht zur Verfügung. Auch Ballon-d'Or-Gewinner Ousmane Dembele verpasste große Teile der Saison wegen einer Oberschenkel- sowie einer Wadenverletzung.

    In der vergangenen Saison sicherte sich PSG mit 19 Punkten Vorsprung auf Olympique Marseille souverän die Meisterschaft, gewann zudem den französischen Pokal und triumphierte im Champions-League-Finale gegen Inter Mailand deutlich mit 5:0. 

    Während Paris am Samstagabend um 21.05 Uhr gegen Rennes im Einsatz ist, gastiert Tabellenführer Lens vier Stunden davor beim FC Nantes.

  • Ligue 1: Die aktuelle Tabelle

    #MannschaftSp.SUNToreDiff.Pkt.
    1RC Lens14101324:121231
    2Paris Saint-Germain1493227:121530
    3Olympique Marseille1592435:152029
    4OSC Lille1592429:171229
    5Stade Rennes1466224:18624
    6Olympique Lyon1473421:15624
    7AS Monaco1572626:26023
    8Racing Strasbourg1471625:19622
    9Stade Brest1554620:24-419
    10Toulouse FC1445520:19117
    11OGC Nizza1452719:26-717
    12Angers SCO1444612:17-516
    13Paris FC1443721:26-515
    14Havre AC1435613:21-814
    15FC Lorient1435618:28-1014
    16FC Nantes1425712:22-1011
    17FC Metz1432914:31-1711
    18AJ Auxerre142398:20-129