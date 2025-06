Die Lichtgestalt der besten Mannschaft der Welt musste mit 28 aufhören: Marco van Basten, der Schwan mit den zerbrechlichen Flügeln

Hall of Fame, Vol. II: Die Geschichte von Marco van Basten, dem raffiniertesten Mittelstürmer des modernen Fußballs.

Trotz seiner imposanten Statur, mit der ihn Mutter Natur ausgestattet hatte, bewegte er sich auf dem Fußballplatz mit der Eleganz eines Schwans und der Leichtigkeit eines Schmetterlings und lief auf den Zehenspitzen wie ein Balletttänzer. In den vielen Jahren seiner Fußballausbildung bei Ajax hatte Marco van Basten von seinem Meister Johan Cruyff gelernt, das Spiel vorauszusehen, den Verteidigern die Zeit zu nehmen und mit außergewöhnlichem Timing vor allen anderen am Ball zu sein.

Seine Finten, seine Ballberührungen, seine Roulettes, seine Kopfbälle und seine präzisen Vorlagen, mit denen er seine Mitspieler freispielte, waren wie auf die Leinwand gemalt. Seine Tore, akrobatisch, mit purer Technik oder Kraft, erzielt nach einem Spielzug oder nach einem Freistoß, verzaubern einen noch heute, wenn sie einem zufällig auf YouTube oder TikTok in die Timeline gespült werden. Oder wenn man danach sucht (es lohnt sich immer!).

In unserer Hall of Fame der legendärsten Fußballer der Geschichte darf Marco van Basten, der raffinierteste Mittelstürmer des modernen Fußballs und einer der Besten überhaupt, natürlich nicht fehlen. Perfektionist, Siegertyp (24 Mannschaftstitel in seiner Karriere, dazu acht persönliche Auszeichnungen als Torschützenkönig, ein Goldener Schuh und drei Ballon d'Ors, wie Cruyff und Michel Platini), spektakulär, von seinen Fans geliebt, aber auch vom Pech verfolgt, leidend und melancholisch, als ihn Probleme mit dem "verfluchten" rechten Knöchel in den vorzeitigen Ruhestand zwangen.