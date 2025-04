PSG zittert sich in das CL-Halbfinale. Für Gesprächsstoff sorgt im Nachgang die Wahl zum Player of the Match.

Die Auszeichnung Ousmane Dembélés als Spieler des Spiels zwischen Aston Villa und PSG (3:2) am Dienstagabend hat für jede Menge Irritationen gesorgt - auch beim Starstürmer von Paris Saint-Germain selbst.