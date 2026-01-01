Der FC Barcelona steht angeblich kurz vor einer Verpflichtung von Hamza Abdelkarim vom ägyptischen Klub Al-Ahly. Das berichtet die spanische Sportzeitung Mundo Deportivo.
Die Kaufoption ist ein absolutes Schnäppchen: FC Barcelona verpflichtet angeblich einen Star der U17-WM
- alahlyegypt.com
Barca legt bei den vorgelegten Zahlen noch einmal nach
Demzufolge möchte Barca den Stürmer zunächst ausleihen und in der eigenen zweiten Mannschaft unterbringen. Damit der Deal durchgewunken wird, hätten die Katalanen ihr Angebot noch einmal verbessert. Die Kaufoption betrage nun 1,5 statt 1,25 Millionen Euro. Außerdem habe Barca dem ägyptischen Klub eine 15-prozentige Beteiligung beim Weiterkauf zugesagt, anstatt zuvor 10 Prozent.
Man warte in Barcelona nur noch auf das finale Ja von Al-Ahly, doch die Zeichen seien vielversprechend, dass es mit dem Transfer in absehbarer Zukunft klappe. Abdelkarim feiert an Neujahr seinen 18. Geburtstag, sodass er nun einen Vertrag selbst unterschreiben und auch wechseln darf.
Abdelkarim beeindruckt bei der U17-WM
Hamza Abdelkarim hatte bei der U17-Weltmeisterschaft in Katar im November für Ägypten stark aufgespielt und dadurch auf sich aufmerksam gemacht. Mit seinem Team belegte er in der Gruppenphase hinter Venezuela und England den dritten Platz, scheiterte dann im Sechzehntelfinale an der Schweiz. Abdelkarim kam auf zwei Tore und ein Assist, insgesamt steht er in 19 Länderspielen für das U17-Nationalteam bei zwölf Toren und sechs Vorlagen.
In Barcas zweiter Mannschaft, die von Juliano Belletti trainiert wird und in der vierten Liga antritt, gibt es in der Offensive aktuell große Verletzungssorgen: Mit Victor Barbera und Oscar Gistau fehlen zwei wichtige Optionen, sodass Abdelkarim als Alternative gerne gesehen wäre.
Allerdings musste der Ägypter im Pokal-Spiel gegen Al-Mokawloon nach einem Foulspiel mit einer Knöchelverletzung ausgewechselt werden, sodass fraglich ist, ob er eine sofortige Hilfe bei Barca wäre.