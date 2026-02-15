"Die Entscheidung liegt nicht nur bei mir": Borussia Dortmunds Karim Adeyemi spricht über eine mögliche Zukunft beim BVB

In den vergangenen Wochen war es alles andere als ruhig um Karim Adeyemi. Während Borussia Dortmund sportlich mit sechs Siegen in Folge glänzt, wurde über die Zukunft des 24-Jährigen heftig spekuliert. Sogar die familiäre Situation des Offensivspielers wurde zum Gegenstand der Berichterstattung. Am Rande einer Charity-Aktion im Signal Iduna Park, nutzte der Nationalspieler nun am Sonntag die Gelegenheit, um die Dinge aus seiner Sicht geradezurücken.
Besonders die Gerüchte über einen angeblichen Wunsch seiner Ehefrau Loredana nach einem Umzug in eine Weltmetropole stießen dem Angreifer sauer auf. Karim Adeyemi stellte klar: „Was man in den Medien liest, stimmt nicht immer. Es ist nicht so, dass mein Fokus irgendwo anders liegt. Mein Fokus ist hier. Ich habe nie gesagt, dass ich mich hier unwohl fühle oder Ähnliches.“ Damit wischte er die Spekulationen über eine Unzufriedenheit in Westfalen vorerst vom Tisch.
- Getty Images Sport
"Im Fußball geht alles sehr schnell": Karim Adeyemi über eine mögliche BVB-Verlängerung
Trotz dieser recht deutlichen Ansage scheint Adeyemis Zukunft beim BVB weiter offen. Dass die Verhandlungen über eine mögliche Vertragsverlängerung zuletzt ins Stocken geraten sein sollen, gilt schließlich weiterhin. Adeyemis aktuelles Arbeitspapier in Dortmund ist zwar noch bis 2027 gültig, doch wenn der BVB ihn dann nicht zum Nulltarif verlieren möchte, sollte der Vertrag im Sommer verlängert werden - oder der Nationalspieler eben verkauft werden.
Adeyemi selbst dazu: „Im Fußball geht alles sehr schnell. Es kann sein, dass in ein, zwei Monaten alles entschieden ist – vielleicht auch schon in den nächsten zwei Wochen. Die Entscheidung liegt nicht nur bei mir. Es spielen viele Faktoren eine Rolle, auch seitens des Vereins.“ Damit liegt der Ball nun auch bei den BVB-Verantwortlichen.
Karim Adeyemi: Kein Spiel über 90 Minuten in der Bundesliga
Sportlich musste sich Adeyemi zuletzt häufiger mit der Jokerrolle begnügen, beim 4:0 zuletzt gegen den 1. FSV Mainz 05 am 22. Spieltag der Bundesliga spielte er nur 16 Minuten. Insgesamt absolvierte er keines seiner 20 Bundesligaspiele in dieser Saison über die gesamte Spielzeit. „Wir gewinnen die Spiele, und das zählt“, sagte Adeyemi knapp. Was ein Profi eben so sagen muss in solchen Situationen, in denen die Mannschaft Erfolg hat, auch wenn man selbst nicht immer so so viel dazu beitragen darf.