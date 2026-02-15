"Die Entscheidung liegt nicht nur bei mir": Borussia Dortmunds Karim Adeyemi spricht über eine mögliche Zukunft beim BVB

Trotz dieser recht deutlichen Ansage scheint Adeyemis Zukunft beim BVB weiter offen. Dass die Verhandlungen über eine mögliche Vertragsverlängerung zuletzt ins Stocken geraten sein sollen, gilt schließlich weiterhin. Adeyemis aktuelles Arbeitspapier in Dortmund ist zwar noch bis 2027 gültig, doch wenn der BVB ihn dann nicht zum Nulltarif verlieren möchte, sollte der Vertrag im Sommer verlängert werden - oder der Nationalspieler eben verkauft werden.

Adeyemi selbst dazu: „Im Fußball geht alles sehr schnell. Es kann sein, dass in ein, zwei Monaten alles entschieden ist – vielleicht auch schon in den nächsten zwei Wochen. Die Entscheidung liegt nicht nur bei mir. Es spielen viele Faktoren eine Rolle, auch seitens des Vereins.“ Damit liegt der Ball nun auch bei den BVB-Verantwortlichen.