Harry Kane hat nach Ansicht eines Experten mit seinem Wechsel zum FC Bayern die richtige Entscheidung getroffen.

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann ist der Meinung, dass Harry Kane mit seinem Wechsel von Tottenham zum FC Bayern München im vergangenen Sommer die richtige Wahl getroffen hat, auch wenn er in seiner ersten Saison in Deutschland am Ende ohne Titel dastehen könnte. Laut Hamann wäre das auch bei Kanes Alternative, Manchester United war auch am englischen Nationalmannschaftskapitän interessiert, in der aktuellen Spielzeit der Fall gewesen.