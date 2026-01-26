Die Ablöse liegt im zweistelligen Millionenbereich: BVB macht offenbar Transfer von Brasilien-Talent für den Sommer perfekt

Demnach betrage die Ablösesumme für den 17-jährigen Brasilianer zwölfMillionen Euro inklusive Boni. Es gebe lediglich noch letzte Details zwischen dem BVB und der Spielerseite zu klären, die persönlichen Vertragsbedingungen seien jedoch kein Problem, heißt es.

Laut dem Bericht möchte Prates unbedingt nach Dortmund wechseln und soll einem Vertrag bis 2031 zugestimmt haben. Der Linksverteidiger soll dann im Sommer zur Mannschaft dazustoßen.

In der laufenden Saison bestritt Prates drei Spiele für Cruzeiro und erzielte dabei ein Tor.