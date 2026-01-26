Borussia Dortmund und der brasilianische Erstligist Cruzeiro Belo Horizonte haben sich offenbar auf einen Transfer von Kaua Prates verständigt. Das berichtet Sky.
Die Ablöse liegt im zweistelligen Millionenbereich: BVB macht offenbar Transfer von Brasilien-Talent für den Sommer perfekt
Demnach betrage die Ablösesumme für den 17-jährigen Brasilianer zwölfMillionen Euro inklusive Boni. Es gebe lediglich noch letzte Details zwischen dem BVB und der Spielerseite zu klären, die persönlichen Vertragsbedingungen seien jedoch kein Problem, heißt es.
Laut dem Bericht möchte Prates unbedingt nach Dortmund wechseln und soll einem Vertrag bis 2031 zugestimmt haben. Der Linksverteidiger soll dann im Sommer zur Mannschaft dazustoßen.
In der laufenden Saison bestritt Prates drei Spiele für Cruzeiro und erzielte dabei ein Tor.
Zuletzt war noch von stockenden Gesprächen die Rede
Erst kürzlich berichtete Sky noch, dass der Transfer ins Stocken geraten sei, weil Cruzeiro mit den von Dortmund vorgeschlagenen Zahlungsmodalitäten unzufrieden war. Weitere Komplikationen ergaben sich offenbar durch die Verhandlungen des brasilianischen Klubs mit dem Serie-A-Team Como Calcio um Kaiki, ebenfalls ein bei Cruzeiro unter Vertrag stehender Linksverteidiger, den man nicht gleichzeitig mit Prates abgeben wollte. Diese Differenzen scheinen nun jedoch ausgeräumt.
Prates wäre der zwei Sommer-Neuzugang des BVB nach Justin Lerma von Independiente del Valle, von dem Sport-Geschäftsführer Lars Ricken in den höchsten Tönen schwärmte.
Kaua Prates: Die Statistiken in der Saison 2025/26
- Spiele: 3
- Tore: 1
- Vorlagen: 0