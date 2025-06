Heute steht für die deutsche U21 im EM-Halbfinale das Duell mit Frankreich an – wo Ihr die Partie live verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Für die deutsche Nationalmannschaft geht die U21-Europameisterschaft in der Slowakei am heutigen Mittwoch, den 25. Juni, mit dem Halbfinale gegen Frankreich weiter. Das Duell geht um 21 Uhr los und wird in der Kosicka Futbalova Arena (Kosice) ausgetragen.

Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Spektakel live im TV und Livestream mitverfolgen könnt.