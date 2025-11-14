DFB U21 heute live sehen: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Malta im Live Stream und live im TV?

Northern Ireland v Germany - 2027 UEFA European Under-21 Championship QualifierGetty Images Sport

Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft in der EM-Qualifikation auf Malta. GOAL erklärt Euch, wie ihr die Partie live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Bevor die deutsche Nationalmannschaft am heutigen Freitag, 14. November, auf Luxemburg trifft, könnt Ihr Euch schon mit der Partie der U21 Auswahl gegen Malta auf den Fußballabend einstimmen. Im vierten Spiel der EM-Qualifikation will das Team von Trainer Antonio di Salvo im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer in Fürth die nächsten drei Punkte holen. Los geht es um 18 Uhr.

    Tolle Neuigkeiten: Das EM-Quali-Spiel zwischen Deutschland und Malta könnt Ihr im Free-TV bei SAT.1 verfolgen. Die Übertragung beginnt hier schon um 17.30 Uhr mit der Vorberichterstattung, moderiert von Matthias Opdenhövel. Während dem Spiel sind Florian Hauser und Experte Markus Babbel für den Kommentar verantwortlich.

    Zusätzlich könnt Ihr bei Joyn die Partie auch im kostenlosen Livestream verfolgen.

    Die deutsche U21-Nationalmannschaft konnte die Erwartungen bisher noch nicht wirklich erfüllen. Nach drei Spieltagen stehen sechs Punkte auf dem Konto. Zum Auftakt in die EM Quali gab es einen 5:0-Erfolg gegen Lettland, doch darauf folgte eine bittere 2:3-Niederlage gegen Griechenland. Zuletzt konnte man zumindest die Partie in Nordirland durch Treffer in der zweiten Halbzeit in einen 2:1-Sieg umwandeln. In der Gruppe F belegt das DFB-Team somit aktuell den Tabellenplatz Zwei hinter Spitzenreiter Griechenland.

    Erstmals für die U21 nominiert wurde Lennart Karl. Der Offensivspieler ist zurzeit der Shootingstar beim großen FC Bayern München und konnte sich mit nur 17 Jahren in der ersten Mannschaft festspielen. In der Bundesliga gelangen ihm bisher zwei Torbeteiligungen und auch in der Champions League trug er sich schon in die Torschützenliste ein.

    Der heutige Gegner Malta dürfte nicht mehr als eine Pflichtaufgabe sein für die talentierte Auswahl Deutschlands. Die Junioren des kleinen Inselstaates konnten in keinem der ersten drei Spiele einen Punkt holen und warten sogar noch auf den ersten eigenen Treffer.

  • U21 EM Qualifikation: Die Gruppe F im Überblick

    #LandSp.SUNDiff.Pkt.
    1Griechenland330079
    2Deutschland320156
    3Georgien312055
    4Nordirland311114
    5Lettland3012-61
    6Malta3003-120

