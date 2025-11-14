DFB U21 heute live sehen: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Malta im Live Stream und live im TV?

Die deutsche U21-Nationalmannschaft konnte die Erwartungen bisher noch nicht wirklich erfüllen. Nach drei Spieltagen stehen sechs Punkte auf dem Konto. Zum Auftakt in die EM Quali gab es einen 5:0-Erfolg gegen Lettland, doch darauf folgte eine bittere 2:3-Niederlage gegen Griechenland. Zuletzt konnte man zumindest die Partie in Nordirland durch Treffer in der zweiten Halbzeit in einen 2:1-Sieg umwandeln. In der Gruppe F belegt das DFB-Team somit aktuell den Tabellenplatz Zwei hinter Spitzenreiter Griechenland.

Erstmals für die U21 nominiert wurde Lennart Karl. Der Offensivspieler ist zurzeit der Shootingstar beim großen FC Bayern München und konnte sich mit nur 17 Jahren in der ersten Mannschaft festspielen. In der Bundesliga gelangen ihm bisher zwei Torbeteiligungen und auch in der Champions League trug er sich schon in die Torschützenliste ein.

Der heutige Gegner Malta dürfte nicht mehr als eine Pflichtaufgabe sein für die talentierte Auswahl Deutschlands. Die Junioren des kleinen Inselstaates konnten in keinem der ersten drei Spiele einen Punkt holen und warten sogar noch auf den ersten eigenen Treffer.