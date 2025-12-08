Nationalkeeper Oliver Baumann darf sich berechtigte Hoffnungen auf einen Stammplatz bei der WM 2026 machen. In der Bundesliga könnte der Torhüter der TSG Hoffenheim aber schon bald einen unrühmlichen Rekord aufstellen.
DFB-Team in Aufruhr? Leistungsträger stellt vor der WM bedenklichen Rekord auf
Durch das 0:2 gegen den BVB am Sonntag erlitt der 35-Jährige in seinem 502. Spiel im deutschen Oberhaus seine 190. Niederlage - und stellte damit den Negativrekord von Eike Immel ein, der für Borussia Dortmund und den VfB Stuttgart 543-mal zwischen den Pfosten stand.
Die Chancen, dass Baumann aufgrund der vielen Pleiten in seiner Karriere um sein WM-Ticket fürchten muss, stehen aus vielerlei Hinsicht bei Null. In Abwesenheit von Marc-Andre ter Stegen hat sich der frühere Schlussmann des SC Freiburg zur Nummer eins unter Bundestrainer Julian Nagelsmann gemausert, unter anderem setzte er sich gegen den vom FC Bayern München an Stuttgart verliehenen Alexander Nübel durch.
Zudem ist es alles andere als unwahrscheinlich, dass Baumann auch im Sommer den deutschen Kasten hüten wird. Denn der eigentlich an ter Stegen versprochene Stammplatz befindet sich weiterhin in der Schwebe. Wie Ex-Bundestrainer und Barca-Coach Hansi Flick im Zuge von dessen Kader-Rückkehr nach monatelanger Zwangspause bestätigte, bleibt Jaon Garcia die Nummer eins.
- Getty Images Sport
Neuer schließt Rückkehr aus - ter Stegen braucht einen neuen Verein
Somit rückt ein Wechsel von ter Stegen im Winter immer näher, sofern er sich seinen Traum von der WM erfüllen will. Im Zuge der Torwartfrage beim DFB hatte Nagelsmann zuletzt mehrfach betont, dass Torhüter "regelmäßig spielen" müssen, um ein Thema für das Turnier zu sein. Nachdem der Ex-Gladbacher seinen Stammplatz bei den Katalanen bereits zum Saisonstart verloren und sich bewusst für ein Rücken-Operation entschieden hatte, war regelrecht eine Debatte entfacht. Im Fokus steht seither eine Rückkehr von Manuel Neuer, der jedoch unlängst zum wiederholten Male einen Rücktritt vom Rücktritt ausschloss.
Zum aktuellen Zeitpunkt liegen ter Stegen dem Vernehmen nach keine konkreten Offerten von anderen Klubs vor, nach seinem Kader-Comeback dürfte dies sich aber schon bald ändern. Seit Monaten gibt es Gerüchte um potenzielle Abnehmer, angeblich zeigen Klubs aus der Premier League, Ligue 1 und Süper Lig Interesse.
Baumann muss sich derweil keine Sorgen um mangelnde Spielzeit machen, sofern er gesund bleibt. Auch in dieser Saison stellt er einen sicheren Rückhalt für die TSG dar und hat maßgeblichen Anteil an der bislang erfolgreichen Hinrunde. Die Kraichgauer stehen nach 13 Spieltagen auf Platz fünf, bei 19 Gegentoren.
Die Bundesliga-Saison 2025/26 von Oliver Baumann:
- Spiele: 13
- Gegentore: 19
- Zu null: 2