Durch das 0:2 gegen den BVB am Sonntag erlitt der 35-Jährige in seinem 502. Spiel im deutschen Oberhaus seine 190. Niederlage - und stellte damit den Negativrekord von Eike Immel ein, der für Borussia Dortmund und den VfB Stuttgart 543-mal zwischen den Pfosten stand.

Die Chancen, dass Baumann aufgrund der vielen Pleiten in seiner Karriere um sein WM-Ticket fürchten muss, stehen aus vielerlei Hinsicht bei Null. In Abwesenheit von Marc-Andre ter Stegen hat sich der frühere Schlussmann des SC Freiburg zur Nummer eins unter Bundestrainer Julian Nagelsmann gemausert, unter anderem setzte er sich gegen den vom FC Bayern München an Stuttgart verliehenen Alexander Nübel durch.

Zudem ist es alles andere als unwahrscheinlich, dass Baumann auch im Sommer den deutschen Kasten hüten wird. Denn der eigentlich an ter Stegen versprochene Stammplatz befindet sich weiterhin in der Schwebe. Wie Ex-Bundestrainer und Barca-Coach Hansi Flick im Zuge von dessen Kader-Rückkehr nach monatelanger Zwangspause bestätigte, bleibt Jaon Garcia die Nummer eins.