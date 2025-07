DFB Frauen heute live im Free TV: Wo wird Deutschland vs. Dänemark im Stream und Fernsehen gezeigt / übertragen?

Am Dienstag steigt das Spiel Deutschland vs. Dänemark. Doch wo läuft die Frauen EM am 8. Juli live im Live Stream und live im Free TV?

Bei der Frauen EM 2025 steigen die Spiele der zweiten Runde in der Gruppe C. Hierbei kommt es im St. Jakob-Park zum Kräftemessen Deutschland vs. Dänemark. Damit messen sich der Dritte und der Zwölfte im FIFA Ranking.

Für Deutschland begann die Frauen EM in der Schweiz am Freitag mit einem 2:0 gegen Polen. Zuvor hatte die Mannschaft von Christian Wück die Gruppe 1 in der Nations League A mit 16 Punkten als Erster beendet. Zuvor hatten die DFB Frauen nur mit einem 2:2 in Holland Punkte liegen lassen.

Dänemark verzeichnete am Freitag ein 0:1 gegen Schweden und verlor damit zum dritten Mal in vier Länderspielen. Hierbei stellte ein 1:0 gegen Wales in der Nations League die Ausnahme dar. Zuvor und danach war die Elf von Andree Jeglertz gegen Italien mit 0:3 sowie in Schweden mit 1:6 unterlegen.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Gruppenspiel bei der Frauen EM Deutschland vs. Dänemark.