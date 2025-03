Deutschland, Sondertrikot der deutschen Nationalmannschaft: Wieso hat das DFB-Team gegen Italien ein Trikot mit einem anderen Logo an?

Zum 125-jährigen Jubiläum des DFB entwarf Adidas ein Sonderspielgewand. Doch wieso trägt das Team gegen Italien ein Trikot mit anderem Logo?

Das DFB-Team tritt in dieser Woche im Viertelfinale der UEFA Nations League gegen Italien an. Adidas stampfte dafür ein spezielles Trikot aus dem Boden. Der Grund liegt jedoch nicht in den Partien in Mailand sowie im Signal Iduna Park.

Das Sondertrikot soll nicht nur optisch herausstechen, sondern auch die Identität des deutschen Fußballs widerspiegeln. Adidas nutzt dabei innovative Materialien und ein Design, das Tradition und Zukunft verbindet. Schon jetzt ist klar, dass es die Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird. Das liegt unter anderem daran, dass das sonst gewohnte Bundesadler-Logo fehlt.

Warum entwarf Adidas ein Sondertrikot der deutschen Nationalmannschaft? Und wieso hat dieses ein anderes Logo? In diesem Artikel versorgt Euch GOAL mit allen Infos.