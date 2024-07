WM 2026: Gegen wen spielt Deutschland (DFB) in der WM-Qualifikation?

Nach der EM dauert es zwei Jahre, bis mit der WM 2026 das nächste große Turnier ansteht. Gegen wen spielt Deutschland in der Qualifikation?

Das DFB-Team will bei der Heim-EM 2024 Europameister werden und im Viertelfinale gegen Spanien am Freitag den nächsten Schritt in Richtung Titel gehen.

Wenn die EM für Deutschland dann spätestens mit dem Finale in Berlin am 14. Juli endet, ist das nächste große Turnier natürlich noch sehr weit weg. Dennoch werden Julian Nagelsmann und Co. nach und nach den Fokus auf die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada richten.

Ist eigentlich schon klar, gegen wen Deutschland in der Qualifikation zur kommenden Weltmeisterschaft spielt? Und wann beginnt die Quali überhaupt? GOAL hat die Antworten auf diese Fragen im Folgenden übersichtlich zusammengefasst.