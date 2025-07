Deutschland bei der Basketball EM 2025: Spielt Dennis Schröder beim DBB Team mit?

Ab Ende August tritt Deutschland bei der Basketball EM 2025 an. Doch spielt Dennis Schröder beim DBB Team mit?

Dennis Schröder ist zurück – und mit ihm das Herzstück der deutschen Nationalmannschaft. Bei der Basketball EM 2025 soll er wieder das Team anführen, das zuletzt mit WM Gold Geschichte schrieb. Die Erwartungen sind groß, der Druck auch – doch Schröder ist bereit.

Die Frage ist: Was macht seine Teilnahme so bemerkenswert? Trotz eines millionenschweren NBA-Vertrags bei den Sacramento Kings hat Schröder zugesagt. Der Spielplan liegt günstig in der Offseason, der DBB plant fest mit ihm – doch im Hintergrund laufen Abstimmungen mit Franchise und Versicherern. Schröder bleibt als emotionaler Taktgeber, sportlicher Leader, Symbolfigur einer Generation.

GOAL zeigt Euch, warum Schröders Zusage für die Basketball EM ein starkes Signal ist, wie der Zeitplan zur NBA passt – und was noch zu klären bleibt, bevor es losgeht.