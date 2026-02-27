Als sich Manchester United im Januar von Trainer Ruben Amorim trennte, war zunächst von einer Abfindung in Höhe von rund 14 Millionen Euro die Rede. Diese Summe könnte jedoch deutlich höher ausfallen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge, die sich auf eine Börsenmitteilung der Red Devils beziehen, liegt sie bei satten 18,1 Millionen Euro.
Deutlich mehr als die hohe Ablöse; Manchester United muss Ruben Amorim offenbar irre Abfindung zahlen
Manchester United zahlte schon hohe Ablöse für Ruben Amorim
Die Summe werde in der zweiten Saisonhälfte verbucht und umfasse auch Abfindungen für das Trainerteam, das Amorim aus Portugal mitbrachte, heißt es. Es handele sich um den Maximalbetrag, der abhängig davon sei, ob der Coach zeitnah einen neuen Job findet.
Zudem soll aus der Mitteilung hervorgehen, dass der Premier-League-Klub, der im Januar mit Vereinslegende Michael Carrick einen Nachfolger Amorims präsentierte, zuletzt noch 7,2 Millionen Euro an Sporting Lissabon überwies - die letzte Rate der insgesamt rund zwölf Millionen Euro schweren Ablöse für Amorims Verpflichtung im November 2024.
Abfindungs-Könige von Manchester United: Mourinho kassierte einst 22 Millionen
Damit würde Amorim auf Anhieb in die Riege der Trainer mit den höchsten Abfindungen vorstoßen. Manchester United gilt ohnehin nicht gerade als sparsam, wenn es um Trainertrennungen geht. Bereits die Entlassung von Amorims Vorgänger Erik ten Hag schlug mit rund 16,5 Millionen Euro zu Buche.
Auch Jose Mourinho, allgemein als "König der Abfindungen" bekannt, erhielt nach seinem Aus in Manchester im Jahr 2018 mehr als 22 Millionen Euro. Insgesamt soll der Portugiese im Laufe seiner Karriere bereits über 100 Millionen Euro an Abfindungen kassiert haben.
Den Rekord für die höchste Einzel-Abfindung hält allerdings Antonio Conte, der nach seiner Entlassung beim FC Chelsea im Jahr 2018 rund 30 Millionen Euro erhielt.