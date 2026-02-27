Deutlich mehr als die hohe Ablöse; Manchester United muss Ruben Amorim offenbar irre Abfindung zahlen

Die Summe werde in der zweiten Saisonhälfte verbucht und umfasse auch Abfindungen für das Trainerteam, das Amorim aus Portugal mitbrachte, heißt es. Es handele sich um den Maximalbetrag, der abhängig davon sei, ob der Coach zeitnah einen neuen Job findet.

Zudem soll aus der Mitteilung hervorgehen, dass der Premier-League-Klub, der im Januar mit Vereinslegende Michael Carrick einen Nachfolger Amorims präsentierte, zuletzt noch 7,2 Millionen Euro an Sporting Lissabon überwies - die letzte Rate der insgesamt rund zwölf Millionen Euro schweren Ablöse für Amorims Verpflichtung im November 2024.