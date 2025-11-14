Deutlich günstiger für Real Madrid und FC Barcelona? Bayern München muss bei Wunschspieler wohl mit fettem Nachteil leben

Denn wie die Boulevardzeitung berichtet, dürfte Leverkusen darum bemüht sein, einen seiner besten Spieler möglichst nicht an den Bundesligarivalen aus München abzugeben. Laut Bild müssten die wohl ebenfalls interessierten spanischen Topklubs FC Barcelona, Real Madrid oder Atletico Madrid schon weit über zehn Millionen Euro auf den Tisch legen, um Grimaldo nächsten Sommer zu bekommen.

Von Bayern, so heißt es weiter, würden Leverkusens Verantwortliche jedoch eine deutlich höhere Ablösesumme fordern als von Barca und Co. Wie hoch genau diese sein würde, geht aus dem Bericht nicht hervor.