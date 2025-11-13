Der FC Bayern München zeigt offenbar Interesse an einer Verpflichtung von Alejandro Grimaldo von Bayer 04 Leverkusen.
Sein Name fiel wohl schon häufiger! FC Bayern München will nach Jonathan Tah angeblich noch einen Meisterhelden von Bayer 04 Leverkusen verpflichten
Grimaldo wird von den Bayern wohl beobachtet
Wie aus einem Bericht des kicker hervorgeht, würde der Name des spanischen Linksverteidigers in der Geschäftsstelle der Münchner an der Säbener Straße immer häufiger fallen. Die Scouts des deutschen Rekordmeisters sollen Grimaldo demnach explizit beobachten.
Der 30-Jährige besitzt in Leverkusen noch ein bis zum 30. Juni 2027 gültiges Arbeitspapier, eine Verlängerung darüber hinaus scheint zum jetzigen Zeitpunkt unwahrscheinlich. Stattdessen ist es denkbar, dass Grimaldo für den wohl letzten größeren Vertrag seiner Karriere eine Unterschrift bei einem Topklub anpeilt.
Grimaldo steht bei Leverkusen noch bis 2027 unter Vertrag
Beim FC Bayern stehen mit Alphonso Davies und Raphael Guerreiro derzeit zwei etatmäßige Linksverteidiger im Kader, vor allem die Zukunft von letzterem ist aber ungewiss. Guerreiros Vertrag in München läuft am Ende der aktuellen Saison aus, eine Verlängerung erscheint eher unwahrscheinlich.
Davies hingegen unterzeichnete erst Anfang diesen Jahres ein neues Arbeitspapier bis 2030. Zwar fällt der Kanadier derzeit noch aufgrund eines Muskelfaserrisses aus, nach seiner Rückkehr ist er jedoch fest als Stammkraft auf der linken Defensivseite eingeplant. Aktuell helfen dort abgesehen von Guerreiro zumeist die Allrounder Josip Stanisic und Konrad Laimer aus.
Grimaldo müsste im Falle eines Transfers wohl auf einer anderen Position eingesetzt werden. Unter dem neuen B04-Coach Kasper Hjulmand darf der 30-Jährige in der laufenden Saison öfters als Linksaußen oder sogar im offensiven Mittelfeld ran, was seinen technischen und spielerischen Fähigkeiten sogar entgegenkommt.
Will Grimaldo überhaupt zum FC Bayern?
Fraglich ist außerdem, wie angetan Grimaldo selbst von einem Engagement bei den Bayern ist. In der Vergangenheit hatte er mehrfach betont, noch einmal in seiner Heimat Spanien spielen zu wollen. Vor allem sein Jugendklub FC Barcelona gilt als vermeintliches Wunschziel.
Der 30-Jährige trägt seit 2023 das Trikot von Bayer 04 Leverkusen. Für die Werkself stand er seitdem wettbewerbsübergreifend 114-mal auf dem Rasen, wobei er 23 Tore selbst erzielte und 37 Vorlagen gab. 2024 holte er mit der Mannschaft sensationell das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal.
Alejandro Grimaldo: Leistungsdaten 25/26
- Spiele: 15
- Tore: 7
- Assists: 4
- Vertrag bei Leverkusen bis: 2027