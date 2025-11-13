Sein Name fiel wohl schon häufiger! FC Bayern München will nach Jonathan Tah angeblich noch einen Meisterhelden von Bayer 04 Leverkusen verpflichten

Beim FC Bayern stehen mit Alphonso Davies und Raphael Guerreiro derzeit zwei etatmäßige Linksverteidiger im Kader, vor allem die Zukunft von letzterem ist aber ungewiss. Guerreiros Vertrag in München läuft am Ende der aktuellen Saison aus, eine Verlängerung erscheint eher unwahrscheinlich.

Davies hingegen unterzeichnete erst Anfang diesen Jahres ein neues Arbeitspapier bis 2030. Zwar fällt der Kanadier derzeit noch aufgrund eines Muskelfaserrisses aus, nach seiner Rückkehr ist er jedoch fest als Stammkraft auf der linken Defensivseite eingeplant. Aktuell helfen dort abgesehen von Guerreiro zumeist die Allrounder Josip Stanisic und Konrad Laimer aus.

Grimaldo müsste im Falle eines Transfers wohl auf einer anderen Position eingesetzt werden. Unter dem neuen B04-Coach Kasper Hjulmand darf der 30-Jährige in der laufenden Saison öfters als Linksaußen oder sogar im offensiven Mittelfeld ran, was seinen technischen und spielerischen Fähigkeiten sogar entgegenkommt.