"Deswegen muss man sich mit dem Thema beschäftigen": Transfer-Hammer um Niclas Füllkrug in der Bundesliga?

Der VfB muss aktuell auf die Dienste von Ermedin Demirovic verzichten, der in diesen Tagen intensiv an seinem Comeback arbeitet. Zuvor hatte Deniz Undav wochenlang gefehlt. Allerdings präsentiert sich auch Füllkrug seit seinem Wechsel auf die Insel verletzungsanfällig, weshalb die Stuttgarter dem Bericht der Bild zufolge Zweifel hegen würden. Auch das derzeitige Jahresgehalt des Torjägers von kolportierten 4,5 Millionen Euro netto würde gegen einen Transfer sprechen.

Die finanziellen Rahmenbedingungen würden für den VfL Wolfsburg derweil keine Hürde darstellen. Auch die kriselnden Wölfe haben angeblich eine Verstärkung in der Offensive ins Auge gefasst. Ob die Niedersachsen aber konkretes Interesse an Füllkrug zeigen, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Dass Füllkrug im Winter einen Tapetenwechsel anstrebt, deutete zuletzt dessen Berater Thomas Wirth an. "Rückblickend muss man sagen, der Transfer hat nicht funktioniert. Da müssen wir nichts schönreden", sagte er im "TOMorrow Business Podcast" und betonte, dass ein Transfer "schon Sinn machen" würde.