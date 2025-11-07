Der Wechsel von Niclas Füllkrug in die Premier League zu West Ham United hat sich als Fehler herausgestellt. Nun steht eine Rückkehr in die Bundesliga im Raum.
"Deswegen muss man sich mit dem Thema beschäftigen": Transfer-Hammer um Niclas Füllkrug in der Bundesliga?
VfB Stuttgart zeigt angeblich Interesse an Füllkrug
Wie die Bild vor wenigen Tagen berichtete, sei eine mögliche Verpflichtung des 32-Jährigen nämlich "nicht uninteressant" für den VfB Stuttgart. Der amtierende Pokalsieger sucht im Zuge des Sommerabgangs von Nick Woltemade zu Newcastle United und den Verletzungssorgen im Sturm dem Vernehmen nach einer weiteren Alternative für den Sturm. Laut RTL-Experte Lothar Matthäus würde ein solches Vorhaben durchaus Sinn ergeben.
"Füllkrug ist ein sehr guter Mittelstürmer", sagte er rund um das Europa-League-Heimspiel der Schwaben gegen Feyenoord Rotterdam. Dies habe der 32-Jährige zumindest beim SV Werder Bremen und dem BVB in der Bundesliga oder auch für die deutsche Nationalmannschaft bewiesen: "Deswegen muss man sich mit dem Thema Füllkrug auch beschäftigen."
Füllkrug-Berater: "Der Transfer hat nicht funktioniert"
Der VfB muss aktuell auf die Dienste von Ermedin Demirovic verzichten, der in diesen Tagen intensiv an seinem Comeback arbeitet. Zuvor hatte Deniz Undav wochenlang gefehlt. Allerdings präsentiert sich auch Füllkrug seit seinem Wechsel auf die Insel verletzungsanfällig, weshalb die Stuttgarter dem Bericht der Bild zufolge Zweifel hegen würden. Auch das derzeitige Jahresgehalt des Torjägers von kolportierten 4,5 Millionen Euro netto würde gegen einen Transfer sprechen.
Die finanziellen Rahmenbedingungen würden für den VfL Wolfsburg derweil keine Hürde darstellen. Auch die kriselnden Wölfe haben angeblich eine Verstärkung in der Offensive ins Auge gefasst. Ob die Niedersachsen aber konkretes Interesse an Füllkrug zeigen, geht aus dem Bericht nicht hervor.
Dass Füllkrug im Winter einen Tapetenwechsel anstrebt, deutete zuletzt dessen Berater Thomas Wirth an. "Rückblickend muss man sagen, der Transfer hat nicht funktioniert. Da müssen wir nichts schönreden", sagte er im "TOMorrow Business Podcast" und betonte, dass ein Transfer "schon Sinn machen" würde.
Füllkrugs WM-Teilnahme stark in Gefahr
Füllkrug war 2024 vom BVB zu West Ham gewechselt, kam beim Klub aus London aufgrund zahlreicher Verletzungen aber nie wirklich in Tritt. Derzeit laboriert er abermals an einem Muskelbündelriss.
In der laufenden Spielzeit stehen deshalb lediglich 385 Spielminuten zu Buche. In acht Einsätzen gelang ihm keine Torbeteiligung. In seiner Premierensaison sprangen drei Tore und zwei Assists in 20 Pflichtspielen heraus.
Dementsprechend schwinden die Chancen auf eine Teilnahme an der WM 2026, inzwischen ist Woltemade unter Bundestrainer Julian Nagelsmann zum Stammspieler gereift - Eintracht Frankfurts Jonathan Burkardt gilt als erste Alternative. Füllkrugs letzte Nominierung für das DFB-Team geht auf den September zum Auftakt der WM-Qualifikation gegen die Slowakei zurück. Beim historischen 0:2 blieb er wegen muskulärer Probleme jedoch ohne Einsatz und reiste kurz darauf ab.
Die Leistungsdaten von Niclas Füllkrug bei West Ham United
- Saison2024/25: 20 Spiele, 877 Einsatzminuten, 3 Tore, 2 Assists
- Saison 2025/26: 7 Spiele, 385 Einsatzminuten, 0 Tore, 0 Assists