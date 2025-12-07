Alle, die es bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko mit der österreichischen Nationalmannschaft halten, müssen sich auf späte Anstoßzeiten ihrer Mannschaft gefasst machen.
Der Zustand der Stadien ist schuld! Novum bei der WM - eine europäische Nation trifft es besonders hart
Am Freitag wurden in Washington D.C. die zwölf Vierergruppen für die WM ausgelost, und nur einen Tag später veröffentlichte die FIFA auch die Anstoßzeiten der Spiele. Besonders österreichische Fans müssen sich auf späte Stunden einstellen: Zwei der drei Gruppenspiele ihrer Mannschaft, gegen Jordanien und Algerien, werden wegen der Zeitverschiebung mitten in der Nacht nach europäischer Zeit stattfinden. Das einzige Highlight in einer akzeptablen Zeit: Das Topspiel gegen Titelverteidiger Argentinien ist für 19 Uhr angesetzt.
Doch Österreich ist nicht das einzige Team, das betroffen ist. Insgesamt werden 53 der 104 WM-Spiele nachts angepfiffen, der Großteil davon in der Gruppenphase. Die Nachtspiele beginnen zu folgenden Zeiten mitteleuropäischer Zeit: 0 Uhr, 1 Uhr, 1.30 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr und sogar um 6 Uhr.
Klub-WM-Desaster soll verhindert werden
Es gibt mehrere Gründe für diese Einteilung zu in Europa unchristlichen Zeiten, die es in dieser Häufigkeit so bei einer WM-Endrunde noch nie gegeben hat. Ein wesentlicher Faktor sind die hohen Temperaturen in den WM-Spielorten. Schon bei der FIFA Klub-WM im Sommer, die in den USA stattfand, hatten die extremen Temperaturen in vielen Städten Auswirkungen auf die Spieler. Einige Partien wurden bei über 40 Grad Celsius ausgetragen. Um solche Bedingungen bei der WM zu vermeiden, sollen Nachmittagsspiele künftig nur noch in kühleren Regionen oder in überdachten Stadien stattfinden.
Bei der Terminplanung wurden zudem auch die Wünsche der asiatischen TV-Sender berücksichtigt, die ihre Spiele ebenfalls zur Primetime ausstrahlen möchten. Das gilt ebenso für die amerikanischen Sender.
Die 23. WM-Endrunde findet vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in 16 verschiedenen Austragungsorten statt. Erstmals nehmen 48 Nationen teil, erstmals wird es auch ein Sechzehntelfinale geben.
Deutschland wurde in der Gruppe E mit Curacao, der Elfenbeinküste und Ecuador gelost. Die Gruppenspiele des DFB-Teams werden zu folgenden deutschen Zeiten angesetzt: 19 Uhr gegen Curacao sowie 22 Uhr gegen die Elfenbeinküste und Ecuador.
WM 2026: Die Gruppe J mit Österreich
- Argentinien (Südamerika)
- Algerien (Afrika)
- Österreich (Europa)
- Jordanien (Asien)