Der Zustand der Stadien ist schuld! Novum bei der WM - eine europäische Nation trifft es besonders hart

Es gibt mehrere Gründe für diese Einteilung zu in Europa unchristlichen Zeiten, die es in dieser Häufigkeit so bei einer WM-Endrunde noch nie gegeben hat. Ein wesentlicher Faktor sind die hohen Temperaturen in den WM-Spielorten. Schon bei der FIFA Klub-WM im Sommer, die in den USA stattfand, hatten die extremen Temperaturen in vielen Städten Auswirkungen auf die Spieler. Einige Partien wurden bei über 40 Grad Celsius ausgetragen. Um solche Bedingungen bei der WM zu vermeiden, sollen Nachmittagsspiele künftig nur noch in kühleren Regionen oder in überdachten Stadien stattfinden.

Bei der Terminplanung wurden zudem auch die Wünsche der asiatischen TV-Sender berücksichtigt, die ihre Spiele ebenfalls zur Primetime ausstrahlen möchten. Das gilt ebenso für die amerikanischen Sender.

Die 23. WM-Endrunde findet vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in 16 verschiedenen Austragungsorten statt. Erstmals nehmen 48 Nationen teil, erstmals wird es auch ein Sechzehntelfinale geben.

Deutschland wurde in der Gruppe E mit Curacao, der Elfenbeinküste und Ecuador gelost. Die Gruppenspiele des DFB-Teams werden zu folgenden deutschen Zeiten angesetzt: 19 Uhr gegen Curacao sowie 22 Uhr gegen die Elfenbeinküste und Ecuador.