"Der wird verlängert": Lothar Matthäus ist sich bei einer Personalie des FC Bayern sehr sicher

"Er holt jetzt Titel um Titel, was er vorher in England nicht geschafft hat. Also ich sehe keinen Grund, dass Harry Kane diesen Klub oder sein Umfeld verlassen sollte", erklärte Matthäus bei Sky90 – die Fußballdebatte. Matthäus ist davon überzeugt, dass Kane noch sehr lange in München bleiben wird. "Der Vertrag wird verlängert. Da bin ich mir sicher." Was den Rekordnationalspieler so sicher macht? "Er weiß, was er am Trainer hat; dieses Vertrauen, das ihm der Trainer gibt, zahlt er zurück. Er spielt in einer funktionierenden Mannschaft. Wer weiß, ob er woanders auch so glänzen würde? Wer weiß, ob er auch woanders so spielen könnte wie hier unter Kompany?", so Matthäus.
Matthäus glaubt sogar, dass sich auch Bayerns nationale Konkurrenten freuen würden, sollte der Tor-Dominator bleiben. "Auch die Konkurrenten sind froh, dass wir ihn in der Bundesliga haben. Er ist eine Weltmarke, er ist der zweite Beckham, weil ihn jeder auf der Welt kennt“, so Matthäus weiter. "Er hat keine Neider – auch nicht in Frankfurt, nicht in Dortmund".
Präsidentschafts-Kandidat hat Harry Kane als Wahlkampfversprechen genutzt
Zuletzt hatte Xavier Vilajoana, ein Kandidat für die Präsidentschaftswahlen beim FC Barcelona, bei einem Wahlkampfauftritt für Aufsehen gesorgt. Er behauptete öffentlich, Kontakt zum Umfeld des Stürmers aufgenommen zu haben. "Wir haben Kontakt zum Umfeld Kanes aufgenommen. Wir analysieren Spielerprofile und Kane ist eines davon. Er ist ein Torjäger, ein Teamplayer und ein eiskalter Killer auf engstem Raum - genau das, was Barca braucht", so das Wahlversprechen des Spaniers. Dass einige in Barcelona gerne einen Nachfolger für den mittlerweile 37-jährigen Robert Lewandowski verpflichten würden, ist kein Geheimnis. Auch der frühere Barca-Star Thierry Henry sieht die Mittelstürmerposition als größte Kaderbaustelle bei den Katalanen.
Bayerns Sportvorstand Max Eberl hatten Vilajoanas Versprechen einen süffisanten Kommentar entlockt. "Politische Kämpfe um Präsidentschaften sind mit großen Versprechen verbunden. Und wenn du chancenlos bist bei der Präsidentschaftswahl, dann haust du halt irgendwas raus. Und das ist scheinbar passiert", hatte er am Samstag nach Bayerns 3:2 gegen Eintracht Frankfurt gesagt. Kane selbst hatte entspannter auf die katalanischen Versprechen reagiert und nur gesagt, dass er sich keines Annäherungsversuchs aus Barcelona bewusst sei.