"Der wird verlängert": Lothar Matthäus ist sich bei einer Personalie des FC Bayern sehr sicher

Harry Kane liefert beim FC Bayern München weiterhin wie am Fließband ab. Mit aktuell 28 Saisontoren jagt der Stürmer den historischen Bundesligarekord von Robert Lewandowski. Während in Barcelona einige davon träumen, dass der Engländer dem auch in Barcelona nachfolgt, glaubt Rekordnationalspieler Lothar Matthäus nicht an einen Abschied des Superstars. Im Gegenteil.

"Er holt jetzt Titel um Titel, was er vorher in England nicht geschafft hat. Also ich sehe keinen Grund, dass Harry Kane diesen Klub oder sein Umfeld verlassen sollte", erklärte Matthäus bei Sky90 – die Fußballdebatte. Matthäus ist davon überzeugt, dass Kane noch sehr lange in München bleiben wird. "Der Vertrag wird verlängert. Da bin ich mir sicher." Was den Rekordnationalspieler so sicher macht? "Er weiß, was er am Trainer hat; dieses Vertrauen, das ihm der Trainer gibt, zahlt er zurück. Er spielt in einer funktionierenden Mannschaft. Wer weiß, ob er woanders auch so glänzen würde? Wer weiß, ob er auch woanders so spielen könnte wie hier unter Kompany?", so Matthäus.