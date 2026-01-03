Said El Mala vom 1. FC Köln strotzt vor Selbstbewusstsein. Kein Gegenspieler in der Bundesliga macht ihm derzeit Angst. In einem Interview erinnerte sein Bruder Malek aber noch einmal an das Spiel gegen den FC Bayern München Ende Oktober im DFB-Pokal.
"Der war schon krass": Nur ein Starspieler des FC Bayern München lässt Shootingstar Said El Mala fürchten
"Es gibt jetzt auch keinen Verteidiger in der Bundesliga, bei dem ich denke: An dem komme ich nicht vorbei", sagte der 19-Jährige gegenüber 11 Freunde. Daraufhin grätschte sein Bruder rein und fragte: "Nicht mal Dayot Upamecano?" El Mala zögerte kurz und gestand dann: "Ok, der war schon krass."
Der Offensivspieler hatte beim 1:4 gegen die Bayern im Herbst eine seiner bisher schwächsten Leistungen für den Effzeh in der laufenden Spielzeit gezeigt und wurde nach 65 Minuten ausgewechselt. Gegen Upamecano und Co. sah er kaum Land. In der Bundesliga könnte es am 17. Spieltag (14. Januar) zum Wiedersehen mit dem Franzosen kommen.
El Mala mit neun Torbeteiligungen für Köln
Dennoch steht außer Frage, dass El Mala über außerordentliche Qualitäten verfügt. Nicht von ungefähr lud ihn Bundestrainer Julian Nagelsmann im November zur Nationalmannschaft ein, auch wenn er letztlich nicht zum Einsatz kam und noch während des Lehrgangs zur U21 geschickt wurde. Nach 17 Pflichtspielen und 758 Einsatzminuten stehen neun Torbeteiligungen für die Kölner zu Buche.
Dementsprechend hoch ist das Interesse an El Mala. Auch der FC Bayern soll dem Vernehmen nach Interesse zeigen, ebenso Klubs aus der Premier League. Ein Abschied im Sommer ist allerdings unwahrscheinlich. Wie sein Berater Martin Camona zuletzt gegenüber der Sport Bild betonte, denke sein Klient aktuell nicht an einen Wechsel. Sein Vertrag in der Domstadt ist noch bis 2030 datiert.
Die Leistungsdaten von Said El Mala beim 1. FC Köln
- Spiele: 17
- Tore: 6
- Assists: 3
- Einsatzminuten: 758