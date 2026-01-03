"Der war schon krass": Nur ein Starspieler des FC Bayern München lässt Shootingstar Said El Mala fürchten

"Es gibt jetzt auch keinen Verteidiger in der Bundesliga, bei dem ich denke: An dem komme ich nicht vorbei", sagte der 19-Jährige gegenüber 11 Freunde. Daraufhin grätschte sein Bruder rein und fragte: "Nicht mal Dayot Upamecano?" El Mala zögerte kurz und gestand dann: "Ok, der war schon krass."

Der Offensivspieler hatte beim 1:4 gegen die Bayern im Herbst eine seiner bisher schwächsten Leistungen für den Effzeh in der laufenden Spielzeit gezeigt und wurde nach 65 Minuten ausgewechselt. Gegen Upamecano und Co. sah er kaum Land. In der Bundesliga könnte es am 17. Spieltag (14. Januar) zum Wiedersehen mit dem Franzosen kommen.