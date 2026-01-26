Lennart Karl zählt zweifelsohne zu den Senkrechtstartern der Bundesliga-Hinrunde 2025/26. Mit gerade einmal 17 Jahren hat sich der offensive Mittelfeldspieler unter Trainer Vincent Kompany bereits eindrucksvoll zu einem Schlüsselspieler im Kader des FC Bayern München entwickelt. Aktuell durchlebt Karl jedoch erstmals in seiner noch jungen Karriere eine echte Schwächephase. Sie fällt zusammen mit der Kontroverse um seinen "Traumverein" Real Madrid. Zusätzlich verschärft die Rückkehr Jamal Musialas die Konkurrenzsituation, da dieser von Woche zu Woche an Form gewinnt.
Der Rhythmus ist weg! Lennart Karl macht beim FC Bayern sein erstes Formtief durch
Bei seinem Pflichtspieldebüt für den FC Bayern München, einem 10:0-Sieg bei der FIFA-Klub-WM in den USA, hätte wohl kaum jemand damit gerechnet, dass Karl nur wenige Monate später einen derartigen Durchbruch feiern würde. Dennoch deuteten sich seine Qualitäten bereits früh an: In der Vorbereitung traf der Offensivspieler in den Testspielen gegen Tottenham Hotspur und die Grasshoppers Zürich jeweils sehenswert. Seine Angriffslust, Tempodribblings, technische Finesse und eine gewisse jugendliche Unbekümmertheit weckten schnell die Hoffnung, dass sich beim Rekordmeister ein Talent mit Weltklasse-Potenzial entwickelt - ähnlich wie es einst Jamal Musiala vorgemacht hatte.
Ausgerechnet jenen Musiala sollte Karl in seiner ersten vollen Saison beim FC Bayern später dann ersetzen, nachdem dieser sich im Viertelfinale der Klub-WM gegen Paris Saint-Germain das Wadenbein gebrochen hatte und deswegen für die komplette Hinrunde ausfiel. Die Fußstapfen, in die Karl - der vor Saisonbeginn zudem Musialas frühere Rückennummer 42 übernahm - treten musste, waren entsprechend groß.
Doch der gebürtige Frammersbacher nahm diese Herausforderung furchtlos an und meisterte sie auf beeindruckende Weise. Früh zeichnete sich ab, dass es für ihn nicht bei Einsätzen in Freundschaftsspielen bleiben würde. Trainer Vincent Kompany schenkte ihm bereits im Supercup gegen den VfB Stuttgart Vertrauen, ehe Karl am 20. November in der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim zu seinem ersten Startelfeinsatz kam - den er prompt mit einer Vorlage rechtfertigte. In den darauffolgenden Wochen fand er immer besser ins Spiel. Sein erstes Pflichtspieltor erzielte er einen Monat später in der Champions League gegen Club Brügge. "Lenny zeigt, was er kann. Er hat diese Rotzfrechheit von Anfang an auf dem Trainingsplatz gehabt und das nahtlos auf das Spiel übertragen", lobte Sportvorstand Max Eberl.
Seit dem Supercup-Auftritt gegen Stuttgart ist der 1,68 Meter große Offensivspieler fest als Stammkraft beim FC Bayern etabliert. Inzwischen absolvierte Karl 27 Pflichtspiele, in denen er sieben Tore erzielte - drei davon in der Champions League - und zwei weitere Treffer vorbereitete. Er ist damit ein wichtiger Faktor für die nahezu makellose Hinrunde des Rekordmeisters, der lediglich bei den Unentschieden gegen Union Berlin und den 1. FSV Mainz 05 Punkte liegen ließ.
- Getty
"Traumverein" Real Madrid: Lennart Karl sorgt mit Aussagen für Unmut beim FC Bayern
Seit dem Wiederbeginn des Ligabetriebs findet Lennart Karl allerdings nur mühsam zu seinem Rhythmus und durchlebt erstmals in seiner noch jungen Profikarriere eine echte Schwächephase. Ihren Anfang nahm diese Entwicklung bereits vor dem ersten Pflichtspiel nach der Winterpause - nicht auf dem Rasen, sondern abseits davon, wo sich Karls mangelnde Erfahrung in Sachen Medientraining bemerkbar machte.
Bei einem Fantreffen des Klubs "Burgsinn 1980" sorgte er für Aufsehen, als er offen von seinem Traum sprach, eines Tages für den spanischen Rekordmeister Real Madrid aufzulaufen - dem Verein, bei dem er einst ein Probetraining absolviert hatte. "Ich hoffe, es bleibt unter uns", sagte Karl zunächst lächelnd und betonte: "Natürlich ist Bayern ein sehr großer Verein. Es ist ein Traum, dort zu spielen. Aber irgendwann will ich auf jeden Fall mal zu Real Madrid. Das ist mein Traumverein. Natürlich ist Bayern etwas Besonderes."
Unmittelbar danach schlugen ihm in den sozialen Netzwerken heftige Reaktionen entgegen. Zahlreiche Bayern-Anhänger äußerten scharfe Kritik und forderten in den Kommentarspalten unter seinen Instagram-Beiträgen sogar seinen Abgang. Ein entsprechender Kommentar sammelte innerhalb eines Tages rund 10.000 Likes. Als Reaktion darauf deaktivierte Karl seine Kommentarspalte vorübergehend. Den Fehler erkannte er jedoch schnell und entschuldigte sich bereits am folgenden Tag. "Ein 17-Jähriger darf auch mal Fehler machen", ordnete Sportvorstand Max Eberl die Situation ein und berichtete: "Er ist beim Fanklub gewesen und kam einen Tag danach zu uns und meinte: Ich glaube, ich habe da etwas nicht ganz so Gutes gesagt. Etwas, das man fehlinterpretieren könnte."
Der Schaden war jedoch bereits angerichtet. Viele Bayern-Anhänger werden wohl noch eine Weile brauchen, bis sie ihm seine Worte verzeihen. Mit einem derart heftigen Gegenwind hatte Karl bestimmt nicht gerechnet - und möglicherweise wirkt sich diese mentale Belastung auch auf seine jüngsten Leistungen auf dem Platz aus. In den vergangenen drei Partien gegen RB Leipzig, Union Saint-Gilloise und den FC Augsburg war von dem Spieler, der die Hinrunde geprägt hatte, kaum noch etwas zu sehen. Die Torgefahr ist nahezu verschwunden, technische Ungenauigkeiten schleichen sich ein, Pässe kommen nicht mehr an und zu oft trifft er überhastete Entscheidungen.
- AFP
Bald auf der Bank? Comeback von Musiala erhöht Druck auf Karl
Dazu kommt die Rückkehr Musialas nach seiner fast 200-tägigen Verletzungspause. Auch er erhöht den Druck auf Karl. Beim 5:1-Sieg gegen RB Leipzig feierte der 40-fache Nationalspieler sein Comeback und lieferte in nur drei Minuten gleich eine Vorlage. Gegen den FC Augsburg durfte er bereits eine halbe Stunde spielen.
Musiala ist auf dem Weg zu alter Stärke - zu einem für Karl denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Liefert der 22-Jährige in den kommenden Wochen ab, wird er im offensiven Mittelfeld ziemlich sicher gesetzt sein und in den wichtigen Spielen in der Champions League den Vorzug bekommen.
Für Karl bedeutet das, dass er seine Einsatzminuten erneut hart erkämpfen muss. Zwar kann er neben der Zehnerposition auch auf Rechtsaußen spielen, doch dort ist mit Michael Olise - neben Harry Kane aktuell wohl der beste Bayern-Spieler - fest gesetzt. Die kommenden Wochen werden also eine echte Herausforderung.
Lennart Karl: Seine Statistiken in der Saison 2025/26
Spiele 27 Tore 7 Vorlagen 2 Einsatzminuten 1.274