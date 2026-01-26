Der Rhythmus ist weg! Lennart Karl macht beim FC Bayern sein erstes Formtief durch

Bei seinem Pflichtspieldebüt für den FC Bayern München, einem 10:0-Sieg bei der FIFA-Klub-WM in den USA, hätte wohl kaum jemand damit gerechnet, dass Karl nur wenige Monate später einen derartigen Durchbruch feiern würde. Dennoch deuteten sich seine Qualitäten bereits früh an: In der Vorbereitung traf der Offensivspieler in den Testspielen gegen Tottenham Hotspur und die Grasshoppers Zürich jeweils sehenswert. Seine Angriffslust, Tempodribblings, technische Finesse und eine gewisse jugendliche Unbekümmertheit weckten schnell die Hoffnung, dass sich beim Rekordmeister ein Talent mit Weltklasse-Potenzial entwickelt - ähnlich wie es einst Jamal Musiala vorgemacht hatte.

Ausgerechnet jenen Musiala sollte Karl in seiner ersten vollen Saison beim FC Bayern später dann ersetzen, nachdem dieser sich im Viertelfinale der Klub-WM gegen Paris Saint-Germain das Wadenbein gebrochen hatte und deswegen für die komplette Hinrunde ausfiel. Die Fußstapfen, in die Karl - der vor Saisonbeginn zudem Musialas frühere Rückennummer 42 übernahm - treten musste, waren entsprechend groß.

Doch der gebürtige Frammersbacher nahm diese Herausforderung furchtlos an und meisterte sie auf beeindruckende Weise. Früh zeichnete sich ab, dass es für ihn nicht bei Einsätzen in Freundschaftsspielen bleiben würde. Trainer Vincent Kompany schenkte ihm bereits im Supercup gegen den VfB Stuttgart Vertrauen, ehe Karl am 20. November in der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim zu seinem ersten Startelfeinsatz kam - den er prompt mit einer Vorlage rechtfertigte. In den darauffolgenden Wochen fand er immer besser ins Spiel. Sein erstes Pflichtspieltor erzielte er einen Monat später in der Champions League gegen Club Brügge. "Lenny zeigt, was er kann. Er hat diese Rotzfrechheit von Anfang an auf dem Trainingsplatz gehabt und das nahtlos auf das Spiel übertragen", lobte Sportvorstand Max Eberl.

Seit dem Supercup-Auftritt gegen Stuttgart ist der 1,68 Meter große Offensivspieler fest als Stammkraft beim FC Bayern etabliert. Inzwischen absolvierte Karl 27 Pflichtspiele, in denen er sieben Tore erzielte - drei davon in der Champions League - und zwei weitere Treffer vorbereitete. Er ist damit ein wichtiger Faktor für die nahezu makellose Hinrunde des Rekordmeisters, der lediglich bei den Unentschieden gegen Union Berlin und den 1. FSV Mainz 05 Punkte liegen ließ.