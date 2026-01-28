Angesichts der sportlichen Misere vor einigen Wochen hat Real Madrids Präsident Florentino Perez angeblich Einzelgespräche mit gleich fünf Spielern geführt, um den spanischen Rekordmeister wieder auf Kurs zu bringen. Der Radiosender Cadena Ser berichtet, Reals mächtiger Klubchef habe sich verpflichtet gefühlt, angesichts der Entlassung von Cheftrainer Xabi Alonso und schwachen Resultaten wie dem blamablen Pokal-Aus gegen Albacete zu intervenieren.
Der Klubchef hatte die Nase voll: Florentino Perez soll sich bei Real Madrid fünf Stars in Einzelgesprächen vorgeknöpft haben
Unter anderem soll sich Perez zu seinem Vier-Augen-Gespräch mit Jude Bellingham getroffen haben und darin verdeutlicht haben, dass sich "das Verhalten" der Mannschaft ändern müsse, um die Talfahrt zu stoppen. Bellingham galt als einer der Spieler, die Probleme mit Alonso hatten. Ein Umstand, den der englische Nationalspieler allerdings bestreitet.
Perez knöpfte sich außerdem Kapitän Fede Valverde und Eduardo Camavinga vor. Die beiden Mittelfeldspieler hatten mehr oder weniger öffentlich gemurrt, wenn sie wegen verletzungsbedingter Personalengpässe ungeliebte Außenverteidigerpositionen bekleiden mussten.
Perez habe in dieser Hinsicht mehr Disziplin gefordert, heißt es. Seine Botschaft: Persönliche Befindlichkeiten gelte es für das Wohl der Mannschaft hintenanzustellen. Mittlerweile erledigten Valverde und Camavinga ihre Aufgaben "ohne einen Mucks", so Cadena Ser.
- Getty Images Sport
Florentino Perez sprach mit Arda Güler und Franco Mastantuono
Perez sprach auch mit Arda Güler und Franco Mastantuono. Beide Top-Talente legten unter Alonso vielversprechende Starts hin, kamen aber in den vergangenen Monaten kaum noch zum Zuge und enttäuschten dabei. Nach Perez' motivierender Ansprache sei bei beiden nun wieder ein Aufwärtstrend zu erkennen.
Einen Aufwärtstrend gibt es bei der gesamten Mannschaft mittlerweile zu verzeichnen. Unter Alonso-Nachfolger Alvaro Arbeloa ging zwar besagtes Pokalspiel in die Hose und beim ersten Heimspiel im Bernabeu wurden die Profis von den eigenen Fans gnadenlos ausgepfiffen, nun ist die Stimmung aber deutlich besser: Auf eine 6:1-Gala in der Champions League gegen die AS Monaco folgte ein souveränes 2:0 im LaLiga-Spitzenspiel gegen den FC Villarreal.
Am Mittwochabend soll die kleine Erfolgsserie in der Champions League fortgesetzt werden. Da treffen die Blancos auswärts auf den portugiesischen Spitzenklub Benfica. In der Tabelle belegt Real Rang drei und hat einen Platz in den Playoffs bereits sicher. Klares Ziel ist es allerdings, das direkte Ticket für die K.o.-Runde zu lösen.
Die Rekordtransfers von Real Madrid:
- Jude Bellingham: Kam 2023 für 127 Millionen Euro Ablöse von Borussia Dortmund
- Eden Hazard: Kam 2019 für 120,8 Millionen Euro Ablöse vom FC Chelsea
- Gareth Bale: Kam 2013 für 101 Millionen Euro Ablöse von Tottenham Hotspur
- Cristiano Ronaldo: Kam 2009 für 94 Millionen Euro Ablöse von Manchester United
- Aurelien Tchouameni: Kam 2022 für 80 Millionen Euro Ablöse von der AS Monaco