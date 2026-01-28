Der Klubchef hatte die Nase voll: Florentino Perez soll sich bei Real Madrid fünf Stars in Einzelgesprächen vorgeknöpft haben

Unter anderem soll sich Perez zu seinem Vier-Augen-Gespräch mit Jude Bellingham getroffen haben und darin verdeutlicht haben, dass sich "das Verhalten" der Mannschaft ändern müsse, um die Talfahrt zu stoppen. Bellingham galt als einer der Spieler, die Probleme mit Alonso hatten. Ein Umstand, den der englische Nationalspieler allerdings bestreitet.

Perez knöpfte sich außerdem Kapitän Fede Valverde und Eduardo Camavinga vor. Die beiden Mittelfeldspieler hatten mehr oder weniger öffentlich gemurrt, wenn sie wegen verletzungsbedingter Personalengpässe ungeliebte Außenverteidigerpositionen bekleiden mussten.

Perez habe in dieser Hinsicht mehr Disziplin gefordert, heißt es. Seine Botschaft: Persönliche Befindlichkeiten gelte es für das Wohl der Mannschaft hintenanzustellen. Mittlerweile erledigten Valverde und Camavinga ihre Aufgaben "ohne einen Mucks", so Cadena Ser.