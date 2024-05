Der heimliche Held von Real Madrid: Fede Valverde verdient nach einer weiteren herausragenden Saison den Superstar-Status

Der Mittelfeldspieler bleibt oft unerwähnt, wird bei Real Madrid aber eine Schlüsselrolle spielen.

Federico Valverde ist schwer zu fassen - und das macht den Reiz aus. Der uruguayische Mittelfeldspieler ist in seinen fünf Spielzeiten bei Real Madrid auf dem Spielfeld hin und her gesprungen, hat Löcher gestopft, wo es nötig war, und sich auf Positionen eingearbeitet, die oft außerhalb seiner Komfortzone zu liegen scheinen. Aber jedes Mal, wenn er zuerst von Zinedine Zidane und dann von Carlo Ancelotti gebeten wurde, eine Aufgabe zu übernehmen, hat Valverde diese mit Bravour gemeistert.

Doch trotz seiner Anpassungsfähigkeit blieb das Gefühl, dass dieses vielseitige Talent noch mehr in sich habe und noch mehr zeigen könnte, sollte er er erst einmal seinen festen Platz auf dem Spielfeld gefunden haben. In dieser Saison könnte Ancelotti diese Aufgabe gelöst haben, denn Valverde spielt in Madrids modifiziertem 4-4-2 nun in der Tiefe des Raums.

Obwohl die Zahl seiner Tore, Vorlagen und Chancen nicht so hoch ist, ist Valverde zu dem Mittelfeldspieler geworden, der er immer sein sollte - der heimliche Held im Mittelfeld, der entscheidend sein wird, wenn Los Blancos am Samstag im Champions-League-Finale im Wembley-Stadion gegen den BVB ihren 15. Titel gewinnen wollen.