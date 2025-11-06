"Der Gewinn der WM ist die ultimative Leistung": Lionel Messi kontert eine provokante Behauptung von Cristiano Ronaldo mit klaren Worten

Messi hat auf diese Aussagen nun gewissermaßen reagiert, als er auf dem America Business Forum in Florida über die Verwirklichung seines WM-Traums im Jahr 2022 mit Argentinien sprach: "Es ist wirklich schwer, die Gefühle in diesem Moment zu beschreiben. Es ist schwer in Worte zu fassen, was dieser Titel für mich persönlich, für meine Familie, für meine Teamkollegen und für mein Land bedeutete. Es war offensichtlich, wie das Land gefeiert hat, wie sehr wir uns gewünscht und darauf gehofft hatten, dass es nach so langer Zeit wieder passieren würde."

Er fügte hinzu: "Für mich war es etwas Besonderes. Erstens, weil für einen Spieler der Gewinn der Weltmeisterschaft die ultimative Leistung ist. Es ist wie für jeden in seinem Beruf, wie für jeden Profi, der die Spitze erreicht. Nach der Weltmeisterschaft gibt es nichts mehr. Man kann sich nichts mehr wünschen."

Messi weiter: "Obendrein hatte ich das Glück, zuvor schon alles erreicht zu haben. Auf Vereinsebene, auf individueller Ebene. Wir hatten auch die Copa America mit der Nationalmannschaft gewonnen. Das war das fehlende Puzzlestück. Es war, als würde ich meine gesamte Karriere mit diesem Pokal abschließen."