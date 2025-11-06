Es ist die ewige Frage um die aktuelle Generation an Profifußballern, die seit Jahren auch viele Fans auf der Welt emotional bewegt: Wer ist besser - Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo? Blickt man nur auf die Titel, die beide jeweils auf Klubebene eingefahren haben, liegt Messi mit 39 vor dem Portugiesen, der 30 Trophäen gewann. Dazu hat ihm Messi den Gewinn der Weltmeisterschaft voraus. Ronaldo glaubte zuletzt nicht, dass dies ein ausschlaggebendes Kriterien für die Beantwortung der zitierten Frage ist - Messi allerdings schon.
"Der Gewinn der WM ist die ultimative Leistung": Lionel Messi kontert eine provokante Behauptung von Cristiano Ronaldo mit klaren Worten
"Halten Sie das für fair?" CR7 kontert WM-Andeutung
Ronaldo hatte zuletzt im Interview mit dem englischen Journalisten Piers Morgan jede Andeutung zurückgewiesen, dass er Portugals Nationalteam zum Weltmeistertitel führen müsse, um sich neben Messi an die Spitze des Fußballs stellen zu können. CR7 sagte: "Wenn Sie mich fragen: Cristiano, ist es ein Traum, die Weltmeisterschaft zu gewinnen? Nein, es ist kein Traum. Um zu definieren, ob ich einer der Besten der Geschichte bin, muss ich einen Wettbewerb gewinnen, bestehend aus sechs Spielen, sieben Spielen - halten Sie das für fair?"
Auch auf die direkte Frage nach dem Vergleich zu Messi gab er eine selbstbewusste Antwort. "Einige sagen, Messi sei besser als Du. Was denkst Du?", fragte Morgan. Ronaldo stellte daraufhin klar: "Ist Messi besser als ich? Ich stimme dieser Meinung nicht zu. Ich will nicht bescheiden sein."
- Getty
Lionel Messi: "Weltmeisterschaft ist die ultimative Leistung"
Messi hat auf diese Aussagen nun gewissermaßen reagiert, als er auf dem America Business Forum in Florida über die Verwirklichung seines WM-Traums im Jahr 2022 mit Argentinien sprach: "Es ist wirklich schwer, die Gefühle in diesem Moment zu beschreiben. Es ist schwer in Worte zu fassen, was dieser Titel für mich persönlich, für meine Familie, für meine Teamkollegen und für mein Land bedeutete. Es war offensichtlich, wie das Land gefeiert hat, wie sehr wir uns gewünscht und darauf gehofft hatten, dass es nach so langer Zeit wieder passieren würde."
Er fügte hinzu: "Für mich war es etwas Besonderes. Erstens, weil für einen Spieler der Gewinn der Weltmeisterschaft die ultimative Leistung ist. Es ist wie für jeden in seinem Beruf, wie für jeden Profi, der die Spitze erreicht. Nach der Weltmeisterschaft gibt es nichts mehr. Man kann sich nichts mehr wünschen."
Messi weiter: "Obendrein hatte ich das Glück, zuvor schon alles erreicht zu haben. Auf Vereinsebene, auf individueller Ebene. Wir hatten auch die Copa America mit der Nationalmannschaft gewonnen. Das war das fehlende Puzzlestück. Es war, als würde ich meine gesamte Karriere mit diesem Pokal abschließen."
Lionel Messi vergleicht WM-Sieg mit Geburt seiner Kinder
Messi, der 2014 in Brasilien noch gegen Deutschland ein WM-Endspiel verloren hatte, sagte zudem über den Moment, als er damals in Katar die legendäre Trophäe in den Himmel stemmte: "Als ich die Weltmeisterschaft gewann, hatte ich, wie gesagt, ohne Vergleiche anstellen zu wollen, das gleiche Gefühl wie bei der Geburt meiner Kinder. Ein Gefühl, das ich glücklicherweise erleben durfte. Sie wissen, was das bedeutet. Es ist schwer zu beschreiben, wie man sich in diesem Moment fühlt. Es ist so besonders und so überwältigend, dass alles, was danach kommt, dahinter zurückbleibt."
Ronaldo und Messi duellierten sich einst jahrelang um den Status als bester Fußballer der Welt. Den Ballon d'Or gewann CR7 fünfmal, während Messi auf acht Auszeichnungen kommt.
Mittlerweile spielen sowohl der Portugiese als auch der Argentinier nicht mehr in Europa. Ronaldo geht für Al-Nassr in Saudi-Arabien auf Torejagd und steht dort noch bis 2027 unter Vertrag. Messi verlängerte indes kürzlich sein Arbeitspapier bei Inter Miami in den USA bis Ende 2028.
- Getty
WM 2026: Portugal steht kurz vor Qualifikation
In der laufenden Saison hat Ronaldo in bisher zehn Pflichtspieleinsätzen schon neun Tore erzielt. Mit Al-Nassr steht der 40-Jährige in der Saudi Pro League aktuell auf Platz eins und darf vom Meistertitel träumen. Messi steht bei 35 Toren und 18 Vorlagen in 38 Pflichtspielen für Miami.
Am Samstag ist Ronaldo mit Al-Nassr bei Neom SC zu Gast und will die nächsten drei Punkte holen. Danach geht es dann zur portugiesischen Nationalmannschaft, mit der er in den beiden ausstehenden WM-Qualifikationsspielen in Irland und gegen Armenien das direkte Ticket zur WM 2026 lösen möchte. Die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada wird das letzte große Turnier für CR7.
Auf die Frage von TNT Sports, ob sein berühmter Landsmann bei der Endrunde 2026 auch dabei sein werde, antwortete Nationalmannschafts- und Al-Nassr-Teamkollege Joao Felix: "Ich denke schon. Alles deutet darauf hin, dass er dabei sein wird. Er träumt davon, die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Wir werden alles tun, um ihm diesen Titel zu ermöglichen. Ich glaube, das ist das Einzige, was ihm noch fehlt."
Lionel Messi: Seine Titel auf Vereinsebene
- Champions-League-Sieger: 2006, 2009, 2011, 2015
- Klub-Weltmeister: 2009, 2011, 2015
- UEFA-Super-Cup-Sieger: 2009, 2011, 2015
- Leagues-Cup-Sieger: 2023
- Meister in Spanien: 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019
- Pokalsieger in Spanien : 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021
- Supercupsieger in Spanien : 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018
- Meister in Frankreich : 2022, 2023
- Supercupsieger in Frankreich : 2022
- MLS-Supporters-Shield-Sieger: 2024