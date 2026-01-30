Der FC Bayern wollte ihn im Sommer holen: Europäischer Top-Stürmer angeblich mit türkischem Topklub über Transfer einig

Demnach gebe es bereits eine grundsätzliche Einigung über ein Paket in Höhe von 40 Millionen Euro. Uneinig sei man sich jedoch noch bei den Zahlungsbedingungen. Atalanta habe den von Fenerbahce vorgeschlagenen Modalitäten für den Nigerianer noch nicht zugestimmt, so Romano. Auch der türkische Sportjournalist Yagiz Sabuncuoglu hatte bereits von einer Übereinkunft beider Parteien berichtet.

Sollte es zum Transfer kommen, würden die Italiener ein ordentliches Transferplus erzielen: Lookman war im Sommer 2022 für "nur" knapp 11 Millionen Euro von RB Leipzig nach Bergamo gewechselt, hat seinen Marktwert seitdem also fast vervierfacht.

In der laufenden Saison kommt der 28-Jährige auf drei Treffer und zwei Vorlagen in 19 Pflichtspielen.