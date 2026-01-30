Ademola Lookman von Atalanta Bergamo steht offenbar kurz vor einem Wechsel zu Fenerbahce Istanbul. Das berichtet der italienische Transferexperte Fabrizio Romano.
Der FC Bayern wollte ihn im Sommer holen: Europäischer Top-Stürmer angeblich mit türkischem Topklub über Transfer einig
Demnach gebe es bereits eine grundsätzliche Einigung über ein Paket in Höhe von 40 Millionen Euro. Uneinig sei man sich jedoch noch bei den Zahlungsbedingungen. Atalanta habe den von Fenerbahce vorgeschlagenen Modalitäten für den Nigerianer noch nicht zugestimmt, so Romano. Auch der türkische Sportjournalist Yagiz Sabuncuoglu hatte bereits von einer Übereinkunft beider Parteien berichtet.
Sollte es zum Transfer kommen, würden die Italiener ein ordentliches Transferplus erzielen: Lookman war im Sommer 2022 für "nur" knapp 11 Millionen Euro von RB Leipzig nach Bergamo gewechselt, hat seinen Marktwert seitdem also fast vervierfacht.
In der laufenden Saison kommt der 28-Jährige auf drei Treffer und zwei Vorlagen in 19 Pflichtspielen.
Feners Jhon Duran vor Wechsel in die Bundesliga?
Während Lookman, der im Sommer noch als Kandidat beim FC Bayern München galt, also kurz vor einem Wechsel zum Zweiten der türkischen Süper Lig steht, könnte bei Fenerbahce ein anderer Stürmer den Klub verlassen: Jhon Duran. Laut Angaben von fussballtransfers.com sind gleich drei Bundesliga-Klubs an ihm interessiert, namentlich wird der VfL Wolfsburg genannt.
Eine Verpflichtung durch die Wölfe wäre jedoch nur wahrscheinlich, wenn zuvor noch ein eigener Stürmer den Klub verlassen sollte. Der immer wieder als Abgangskandidat gehandelte Jonas Wind fällt aktuell allerdings aufgrund einer Oberschenkelverletzung aus.
Ademola Lookman: Seine Leistungsdaten in der Saison 2025/26
- Spiele: 19
- Tore: 3
- Vorlagen: 2