Der FC Bayern war angeblich nicht erfreut! Sascha Boey sorgt für nächsten Zwist in München

Zuletzt hatte die Sport Bild berichtet, dass sich Boey mit einer Aktion sowohl bei den Teamkollegen als auch dem Trainerteam unbeliebt gemacht hat. Beim 2:2 bei Union Berlin habe sich Boey demnach nicht schnell genug auf seine geplante Einwechslung vorbereitet.

Von "abwertendem, zögerlichen Verhalten" schrieb die Zeitschrift, das die Mitspieler und Trainer als "respektlos" empfunden hätten, und resümiert: "Ein No-Go." Die Bayern benötigten in der Schlussphase noch dringend den Ausgleichstreffer, den schließlich Harry Kane in der 90. Minute lieferte.

FCB-Coach Vincent Kompany ließ Boey draußen und verzichtete stattdessen auf seinen fünften möglichen Wechsel. Seitdem kam der Verteidiger in der Liga nicht mehr zum Einsatz, fehlte wochenlang erkrankt und meldete sich erst in dieser Woche wieder im Teamtraining zurück.