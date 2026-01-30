Nachdem Bayern Münchens Außenverteidiger Sacha Boey seit Anfang November keine Partie mehr für den deutschen Rekordmeister absolviert hatte, kam er zuletzt in der Champions League bei der PSV Eindhoven wieder zu einem fünfminütigen Einsatz. Das scheint dem Franzosen für den Moment auszureichen.
Der FC Bayern war angeblich nicht erfreut! Sascha Boey sorgt für nächsten Zwist in München
Wie es im Bild-Podcast "Bayern Insider" heißt, hat Boey nämlich zuletzt ein Angebot von Olympique Lyon abgelehnt. Auch Anfragen aus der Premier League hat der er demnach zurückgewiesen.
Der FC Bayern soll darüber nicht erfreut gewesen sein, da er Boey im Januar gerne verkauft hätte. Er verdient in München jährlich rund drei Millionen Euro und soll trotz seiner begrenzten Rolle zufrieden damit sein, vorerst beim FCB zu bleiben.
Kompany verzichtet auf Einwechslung Boeys
Zuletzt hatte die Sport Bild berichtet, dass sich Boey mit einer Aktion sowohl bei den Teamkollegen als auch dem Trainerteam unbeliebt gemacht hat. Beim 2:2 bei Union Berlin habe sich Boey demnach nicht schnell genug auf seine geplante Einwechslung vorbereitet.
Von "abwertendem, zögerlichen Verhalten" schrieb die Zeitschrift, das die Mitspieler und Trainer als "respektlos" empfunden hätten, und resümiert: "Ein No-Go." Die Bayern benötigten in der Schlussphase noch dringend den Ausgleichstreffer, den schließlich Harry Kane in der 90. Minute lieferte.
FCB-Coach Vincent Kompany ließ Boey draußen und verzichtete stattdessen auf seinen fünften möglichen Wechsel. Seitdem kam der Verteidiger in der Liga nicht mehr zum Einsatz, fehlte wochenlang erkrankt und meldete sich erst in dieser Woche wieder im Teamtraining zurück.
Boey gilt als heißer Verkaufskandidat
Boey gilt als heißer Verkaufskandidat in München, da er zum einen die Erwartungen selten erfüllen konnte und das Team auf der Rechtsverteidiger-Position mit Konrad Laimer, Josip Stanisic und Joshua Kimmich, der dort aushelfen könnte, bestens aufgestellt ist. Zudem soll mit Givairo Read von Feyenoord Rotterdam noch ein weiteres Talent für hinten rechts auf dem Wunschzettel der Münchner stehen.
Boey kam im Januar 2024 für 30 Millionen Euro von Galatasaray nach München und absolvierte seither lediglich 38 Pflichtspiele. In diesen gelangen ihm ein Tor und fünf Vorlagen.
Die Zahlen von Sacha Boey in der Saison 25/26
- Spiele: 15
- Spielminuten: 630
- Tore: 0
- Assists: 1