Der FC Bayern und BVB sind ebenfalls an ihm dran: Eintracht Frankfurt mischt wohl im Poker um Supertalent mit

Vor allem der FC Bayern soll die Bemühungen um Eichhorn bereits deutlich vorantreiben. In München wird Eichhorn ab Sommer als möglicher Nachfolger von Leon Goretzka gesehen, dessen Vertrag ausläuft und nicht mehr verlängert wird. Laut Sky haben Bayerns Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund ihr Werben zuletzt intensiviert. Bereits zuvor berichtete die Bild, dass Bayern-Scouts regelmäßig Hertha-Spiele verfolgten und vom Ausnahmetalent tief beeindruckt seien.

Trotz der namhaften Konkurrenz habe die Eintracht nach Bild-Infos jedoch gute Chancen bei einer Verpflichtung Eichhorns. Unter dem neuen Trainer Albert Riera würde dem Talent zudem von Beginn an viel Spielzeit winken - wahrscheinlich sogar ein Stammplatz.

Trotz seines jungen Alters zählt Eichhorn zu den tragenden Säulen von Hertha BSC. In dieser Saison stand er bereits 14-mal auf dem Platz - meist in der Startelf. Aktuell fehlt er aufgrund einer Sprunggelenks- und Syndesmosebandverletzung.