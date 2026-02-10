Eintracht Frankfurt hat das kürzlich geschlossene Wintertransferfenster genutzt, um den Kader punktuell zu verstärken, die Sechserposition jedoch dabei nicht beachtet. Das könnte sich bald ändern: Wie die Bildberichtet, haben die Hessen Kenneth Eichhorn vom Zweitligisten Hertha BSC ins Visier genommen.
Der FC Bayern und BVB sind ebenfalls an ihm dran: Eintracht Frankfurt mischt wohl im Poker um Supertalent mit
Demnach wollten die Adler Eichhorn bereits im vergangenen Sommer verpflichten, der 16-Jährige entschied sich jedoch bekanntlich für eine weitere Saison beim Hauptstadtklub. Der Austausch mit Eichhorns Umfeld und seiner Familie sei seither jedoch konstant geblieben und derzeit besonders intensiv.
Eichhorn gilt als eines der größten Talente Deutschlands und hat längst das Interesse der internationalen Elite geweckt. Medienberichten zufolge beschäftigen sich bereits zahlreiche Topklubs mit dem defensiven Mittelfeldspieler - darunter der FC Bayern München, Borussia Dortmund, der FC Barcelona, Manchester United, Paris Saint-Germain und Real Madrid. In Eichhorns Vertrag soll eine Ausstiegsklausel zwischen zehn und zwölf Millionen Euro verankert sein, die es relativ leicht machen würde, ihn von der Hertha loszueisen.
Auch FC Bayern an Kennet Eichhorn dran
Vor allem der FC Bayern soll die Bemühungen um Eichhorn bereits deutlich vorantreiben. In München wird Eichhorn ab Sommer als möglicher Nachfolger von Leon Goretzka gesehen, dessen Vertrag ausläuft und nicht mehr verlängert wird. Laut Sky haben Bayerns Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund ihr Werben zuletzt intensiviert. Bereits zuvor berichtete die Bild, dass Bayern-Scouts regelmäßig Hertha-Spiele verfolgten und vom Ausnahmetalent tief beeindruckt seien.
Trotz der namhaften Konkurrenz habe die Eintracht nach Bild-Infos jedoch gute Chancen bei einer Verpflichtung Eichhorns. Unter dem neuen Trainer Albert Riera würde dem Talent zudem von Beginn an viel Spielzeit winken - wahrscheinlich sogar ein Stammplatz.
Trotz seines jungen Alters zählt Eichhorn zu den tragenden Säulen von Hertha BSC. In dieser Saison stand er bereits 14-mal auf dem Platz - meist in der Startelf. Aktuell fehlt er aufgrund einer Sprunggelenks- und Syndesmosebandverletzung.
Kennet Eichhorn: Leistungsdaten bei Hertha BSC in dieser Saison
- Spiele: 14
- Tore: 1
- Assists: 0
- Einsatzminuten: 1.046